"Русский мир" уничтожил мечеть в Северодонецке

Исламский культурный центр «Бисмилля», в украинском городе Северодонецк, на первом этаже которого располагалась одноименная мечеть, полностью разрушен, сообщил имам мусульман Северодонецка и Луганской области шейх Тимур Беридзе.

В результате обстрела российскими оккупантами обрушился второй этаж здания, и был сильный пожар. В помещении мечети скрывались десятки гражданских, избравших культовое сооружение из-за того, что община сделала скважину с питьевой водой, и жители разрушенного оккупантами города могли добраться до питьевой воды. По свидетельским показаниям под обломками мечети нашли по меньшей мере 17 обгоревших трупов, которые невозможно опознать.

По словам бывшего муфтия ДУМУ "Умма" Саида Исмагилова эту мечеть открыли 30 сентября 2019 года (на фото церемония открытия). Это была самая восточная мечеть Украины. Еще в марте именно эта мечеть сильно пострадала в результате российских обстрелов города, теперь же она полностью разрушена.

"Россия приносит смерти, разрушения и страдания, а российские муфтии продолжают благословлять действия своей преступной власти." - резюмирует Исмагилов.

Напомним, что ожесточенные бои за Северодонецк, бывший фактической столицей Луганской области Украины с 2014 года, почти завершены. Город практически полностью уничтожен, а его руины "освободили" (от жителей, зданий, инфраструктуры и всякого здравого смысла) российские войска и их прокси из т.н. "Луганской народной республики".