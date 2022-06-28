Турция подарит Украине еще 3 беспилотника Bayraktar

Турецкая оборонная компания Baykar заявила в понедельник, что пожертвует Украине три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

На прошлой неделе в рамках благотворительного сбора, организованного артистом Сергеем Притулой и блогером Игорем Лаченковым, украинцы в рамках проекта «Народный Байрактар» за трое суток выбрали 600 миллионов гривен для покупки ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ. Ну а теперь турецкая компания Baykar решила подарить Украине три беспилотника TB2. Об этом производитель сообщил на своей странице в Twitter.

В Baykar сообщили, что тронуты солидарностью и решительностью украинцев. Турецкий производитель заверил, что не будет принимать оплату за TB2 и безвозмездно отправит три БПЛА на украинский фронт. Вообще украинцы собрали на четыре TB2, но начальная цель была три беспилотника.

В Baykar призвали направить собранные народом Украины средства на другую помощь в борьбе за его независимость против российских оккупантов.

Напомним, что ранее в этом месяце министерство обороны Литвы заявило, что Агентство оборонной промышленности Турции пожертвует Литве беспилотник для передачи Украине после того, как литовцы собрали почти шесть миллионов евро на его покупку.