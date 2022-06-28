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Иордания потрясена жестоким убийством студентки Иман Рашид

28 июня в 17:00 Якуб Хаджич 0

Убийство Иман Рашид, 23-летней студентки университета, застреленной во время занятий в университете, вызвало общественный гнев в Иордании.

В четверг Удай Хассан, 37-летний мужчина, подошел к Рашид в Университете прикладных наук, где она училась, в северной провинции Ирбид. Он выстрелил в нее пять раз, попав ей в голову. Рашид срочно доставили в больницу, где она скончалась от полученных ран.

Затем Хасан скрылся с места происшествия, что привело к четырехдневной охоте, прежде чем полиция нашла его в воскресенье.

Иорданские силовики выследили Хасана и окружили ферму, где он прятался в воскресенье днем. По данным Управления общественной безопасности Иордании, между Хасаном и полицией возникло противостояние.

Несмотря на попытки силовиков договориться с Хасаном, он выстрелил себе в голову и покончил с собой.

«Она должна была закончить учебу в следующем году… У меня словно огонь в животе», — говорит мать Иман в воскресном интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Я хочу знать, почему. [Иман] ничего от меня не скрывала, этот парень никогда не приходил просить ее [руки]», — сказала она в другом интервью.

Власти Иордании запретили местным СМИ освещать дело Рашид, а управление общественной безопасности приказало СМИ использовать только заявления, полученные из официальных правительственных источников.

Отсутствие сообщений по этому делу породило шквал слухов по этому делу. Государственные органы пока не раскрывают мотив преступления.

Убийство Рашид произошло вскоре после убийства Найеры Ашраф у дверей университета в Египте, в котором она училась. Убийцей оказался мужчина, от предложения которого Ашраф отказалась. Этот человек, как сообщается, однокурсник, избил Ашраф и ударил ее ножом средь бела дня, прежде чем его остановили прохожие.

Череда шокирующих преступлений против женщин, совершенных разъяренными мужчинами, вызвала значительный общественный гнев и шок в Иордании.

«Если девушка заговорит с мужчиной, ее семья убьет ее. Если она откажется разговаривать с ним, мужчина убьет ее», — заявил один из пользователей социальных сетей в ответ на убийство Иман Рашид.

В Иордании есть органы защиты женщин, столкнувшихся с домашним насилием, но критики утверждают, что эти учреждения часто действуют слишком медленно.

В июле 2020 года иорданские женщины вышли на улицу в знак протеста против убийства женщины по имени Ахлам. Ее убил родной отец. Сообщается, что это убийство было так называемым «убийством чести» - термин, используемый для описания убийств женщин родственниками за предполагаемые действия, которые «наносят ущерб чести семьи».

Друзья Ахлам сказали, что она несколько раз обращалась за помощью в Департамент защиты семьи, предупреждая, что ее отец хочет ее убить, но никаких действий предпринято не было.

Согласно отчету Euro-Med Monitor за 2020 год, «социальная реальность в Иордании вынуждает избитых женщин хранить молчание… Такой страх и нежелание обязательно могут подвергнуть их большей опасности».

В отчете добавлено, что иорданская система социальной защиты «необходима радикально реформировать».

От себя добавим также, что такое отношение к женщинам является самым лучшим топливом для огня феминизма, гендерного фанатизма и всякого рода антиисламского либерализма. Если мусульмане не будут заниматься защитой женщин и их прав, причем не только через запреты выходить на улицу, то этим в конце концов займутся немусульмане.

Автор: Якуб Хаджич
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