Иордания потрясена жестоким убийством студентки Иман Рашид

Убийство Иман Рашид, 23-летней студентки университета, застреленной во время занятий в университете, вызвало общественный гнев в Иордании.

В четверг Удай Хассан, 37-летний мужчина, подошел к Рашид в Университете прикладных наук, где она училась, в северной провинции Ирбид. Он выстрелил в нее пять раз, попав ей в голову. Рашид срочно доставили в больницу, где она скончалась от полученных ран.

Затем Хасан скрылся с места происшествия, что привело к четырехдневной охоте, прежде чем полиция нашла его в воскресенье.

Иорданские силовики выследили Хасана и окружили ферму, где он прятался в воскресенье днем. По данным Управления общественной безопасности Иордании, между Хасаном и полицией возникло противостояние.

Несмотря на попытки силовиков договориться с Хасаном, он выстрелил себе в голову и покончил с собой.

«Она должна была закончить учебу в следующем году… У меня словно огонь в животе», — говорит мать Иман в воскресном интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Я хочу знать, почему. [Иман] ничего от меня не скрывала, этот парень никогда не приходил просить ее [руки]», — сказала она в другом интервью.

Власти Иордании запретили местным СМИ освещать дело Рашид, а управление общественной безопасности приказало СМИ использовать только заявления, полученные из официальных правительственных источников.

Отсутствие сообщений по этому делу породило шквал слухов по этому делу. Государственные органы пока не раскрывают мотив преступления.