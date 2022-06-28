Устами врага: победа над Украиной призвана ослабить Тюркский мир

Наши критики из числа оболваненных "этнических мусульман", поддерживающих войну России против Украины, в ответ на нашу аналитику о ее целях убеждают себя и других, что все это мы выдумали.

Так, мы уже на протяжении многих лет пишем о том, что одной из целей этой войны, которую преследуют нынешние правители России, принявшие на вооружение доктрину "Русского мира", является изменение демографических тенденций внутри РФ. А именно путем включения в нее нескольких десятков миллионов православных славян они рассчитывают остановить "исламизацию". Естественно, наивные "этнические мусульмане", проливающие свою и чужую кровь за Россию в этой войне, никак не могут поверить в то, что тем самым они сами себе роют могилу.

Поэтому лучше мы дадим слово врагу, а именно одному из околокремлевских рупоров Eadaily. Вчера в нем опубликована статья, в которой говорится о том, что именно Россия должна противопоставить тюркской консолидации, примером которой стало утверждение единых учебников тюркской истории. И вот, что в ней в частности пишется:

"Но что же России противопоставить тюркской интеграции? Как это ни покажется странным, но успешное проведение спецоперации на Украине окажет отрезвляющее воздействие на тюркский мир. Украина по состоянию на 23 февраля 2022 года позволяла Анкаре успешно проводить внешнюю политику (см. Операция России на Украине нарушила планы Турции) и сдерживать экспансию России (см. Почему Турция и Азербайджан так откровенно сочувствуют Украине?).

Не является секретом тот факт, что антироссийская общественность Казахстана и Азербайджана поддерживает Украину. Вслед за Турцией они понимают, что Россия усилится в случае воссоединения со Слобожанщиной, Новороссией и Донбассом. ...То есть самые фанатичные ненавистники России из Турции, Азербайджана и Казахстана осознали, что разговаривать на равных с тюркским миром может только Русский мир, включающий в себя Россию, Белоруссию и русские регионы Украины".

https://eadaily.com/ru/news/2022/06/27/russkiy-mir-uravnovesit-tyurkskuyu-integraciyu

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