Катар примет новый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном

Иран подтвердил, что непрямые переговоры с мировыми державами по его ядерной программе будут перенесены из австрийской столицы в Катар.

«Иран выбрал Катар в качестве места для переговоров, поскольку это дружественная страна», — сказал иранский советник по СМИ Мохаммад Маранди в интервью Аль-Араби аль-Джадид.

Подтверждение пришло после сообщений о том, что Иран выберет государство Персидского залива — либо Катар, либо Оман — для возобновления непрямых переговоров с США.

Катар является сильным союзником США и давно поддерживает хорошие отношения с соседним Ираном.

Маранди подчеркнул, что возобновление переговоров не означает, что сделка близка, добавив, что любое соглашение зависит от «отмены санкций и предоставления гарантий Ирану», вопросов, по которым американцы «еще не приняли необходимое решение».

Представитель Ирана заявил, что Тегерану необходимо убедиться, что Вашингтон не сможет легко повторить свое «предыдущее поведение», поскольку «американцы постоянно нарушают ядерное соглашение и проводят политику максимального давления».

В марте казалось, что пакт близок к заключению, когда ЕС, который координирует переговоры, пригласил министров иностранных дел, представляющих стороны соглашения, в Вену для окончательной доработки соглашения после 11 месяцев непрямых переговоров между Тегераном и администрацией президента Джо Байдена.

Но с тех пор переговоры были приостановлены, главным образом из-за того, что Тегеран настаивает, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, посетивший Иран на прошлой неделе, заявил в субботу, что непрямые переговоры, как ожидается, возобновятся в ближайшие дни в стране Персидского залива, чтобы выйти из тупика.

На прошлой неделе один иранский и один европейский чиновник сообщили агентству Рейтер , что Иран отказался от своего требования об отмене санкций в отношении КСИР, но еще предстоит решить два вопроса, в том числе вопрос о санкциях против самой республики.

«Ничего не будет согласовано, пока не будет согласовано все», — заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Посмотрим, удастся ли достичь соглашения в ближайшие недели… Ядерные шаги Ирана обратимы, если Вашингтон выполнит свои обязательства».

Ядерный пакт 2015 года наложил ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену международных санкций. Бывший президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году, вновь наложив тяжелые экономические санкции на Тегеран.