Судан обвинил Эфиопию в казни суданских солдат

Суданские военные обвинили эфиопскую армию в казни семерых суданских солдат и одного гражданского лица, находившихся в плену.

В заявлении, сделанном в воскресенье, суданские военные также обвинили эфиопскую армию в демонстрации публике тел казненных и пообещали, что будет «соответствующий ответ».

«Этот предательский поступок не останется без ответа», — говорится в сообщении.

Немедленного ответа от властей Эфиопии на запрос о комментариях не последовало.

Напряженность в отношениях между Суданом и Эфиопией в последние годы обострилась из-за распространения конфликта в северном регионе Эфиопии Тыграй и строительства Эфиопией гигантской гидроэлектростанции на Голубом Ниле.

Десятки тысяч беженцев бежали в восточный Судан, а в районе оспариваемых сельскохозяйственных угодий вдоль границы между Суданом и Эфиопией произошли военные столкновения.

В целом этот регион, и без того давно уже неспокойный, в ближайшее время рискует стать горячим во всех смыслах.