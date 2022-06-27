Большинство сирийских беженцев на Ближнем Востоке не планирует возвращаться домой в ближайшем будущем

Согласно недавнему отчету агентства ООН по делам беженцев, большинство сирийских беженцев на Ближнем Востоке не планируют возвращаться в Сирию в ближайшем будущем.

УВКБ ООН опросило сирийских беженцев, проживающих в Египте, Ливане, Иордании и Ираке. Согласно опросу, целых 92,8% заявили, что не собираются возвращаться в Сирию в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 1,7%, которые заявили, что намерены вернуться, и 5,6%, которые заявили, что не уверены. Из тех, кто не планирует возвращаться домой, 77% заявили, что останутся в своей нынешней стране, а 16% заявили, что поедут в новую страну.

В отчете также освещаются особенности проблем, с которыми сирийские беженцы сталкиваются в своих странах. В Ираке и Египте самым проблемным фактором остается жилье. В Иордании и Египте это была пища. Цены на продукты питания растут на Ближнем Востоке, отчасти из-за российского вторжения в Украину.

57% опрошенных заявили, что в конечном итоге планируют вернуться домой в Сирию.

Те, кто планирует вернуться в течение года, в качестве основных причин назвали воссоединение с семьей, давление в принимающей стране и тоску по дому.

На сирийских беженцев оказывается различное давление с целью заставить их вернуться домой. Президент Ливана Мишель Аун, например, потребовал репатриации сирийских беженцев в Ливане.

Число сирийцев, которые не планируют возвращаться в ближайшее время, увеличилось с тех пор, как УВКБ ООН начало проводить эти опросы в 2017 году, когда 78% заявили, что не планируют возвращаться в ближайшее время. Цифры одинаковы в каждой из четырех стран.

По данным УВКБ ООН, причины также включают безопасность и трудности с заработком.

Силы режима вернули себе большую часть территории страны, но бои между повстанцами и асадитами на северо-западе продолжаются. Турция также угрожает вновь вторгнуться на северо-восток.

Есть проблемы с безопасностью и в режимных районах. 20 июня в центральной части Сирии в результате обстрела автобуса погибли 11 солдат и двое мирных жителей.

Многие сирийские мужчины также не хотят возвращаться, потому что они будут подлежать обязательному призыву на военную службу.

Сирийская экономика также находится в тяжелом положении. Пшеничный кризис, возникший в результате войны на Украине, ударил по Сирии. Инфляция также высока, и война серьезно повредила инфраструктуру.

В опрос УВКБ ООН не вошла Турция, где проживает более трех миллионов сирийских беженцев. Представитель ООН заявил ранее в этом месяце, что около 800 сирийских беженцев покидают Турцию каждую неделю, но большинство сирийцев в стране планируют остаться из-за благоприятных экономических условий, несмотря на собственный экономический кризис в Турции.