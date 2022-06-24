Польша может стать новым направлением для узбекских рабочих

Депутат польского парламента и президент Ассоциации местных садоводов Мирослав Малишевский предложил пригласить жителей Узбекистан на время сбора урожая. Об этом сообщает Wiadomosci ze swiata.

Как сообщило польское издание, ситуация со сбором фруктов в Польше ухудшается из-за нехватки рабочих рук на фоне запрета на выезд украинцев из страны в связи с призывом на военную службу.

«Работников не хватает. Во-первых, не хватает мужчин, которые могут взять на себя более сложные задачи, такие как вождение грузовика, вождение трактора и разбрасывание удобрений», – сказал польский депутат.

Мирослав Малишевский заявляет, что многие фермеры жалуются на то, что ягоды гниют, а потребители жалуются на завышенные цены. Именно поэтому поляки сейчас рассматривают возможность привлечения узбекских рабочих в Польшу.

По его данным, более четырех миллионов граждан Узбекистана сейчас вернулись на родину из-за кризиса в России и стали безработными. Он утверждает, что они готовы приехать в Польшу.

Напомним, что до войны Польша была одним из основных направлений трудовой миграции украинцев. Сейчас в стране находится более миллиона украинских граждан, но подавляющее большинство их это женщины и дети. Украинских мужчин как правило не выпускают из Украины, за исключением некоторых категорий.

Поедут ли узбеки в Польшу? Вполне возможно, ведь деваться особо некуда ни узбекским рабочим ни польским работодателям. Однако для Польши это будет очень необычный опыт, ведь если украинцы это соседи с очень близкой культурой и историческими связями, то жители Центральной Азии, тюрки-мусульмане, это почти другая планета. Так что будем следить за ситуацией.