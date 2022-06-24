Израиль-Марокко: рабочие в обмен на признание марокканской Западной Сахары

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед объявила вчера, что Израиль запустит «пилотную программу» с целью привлечения марокканских рабочих в секторах строительства, ухода и программирования.

«Нам не хватает около 40 000 рабочих десяти различных профессий», — заявила Шакед журналистам после встречи с министром иностранных дел Марокко, африканского сотрудничества и марокканских эмигрантов Насером Буритой в Рабате. Она добавила, что ее страна надеется принять около «15 000 марокканских строителей несколькими партиями».

«Это действительно могло бы улучшить темпы строительства в Израиле», — подчеркнула Шакед.

Израильская министр отметила, что она надеется подписать «окончательное соглашение в следующем месяце о привлечении иностранных рабочих из Марокко в Израиль для работы в сфере ухода и строительства».

«Израиль также обратил внимание на марокканских инженеров-программистов из-за большой нехватки специалистов в этой области», — отметила она.

Израильский министр начала официальный визит в Марокко в понедельник на неопределенный срок.

В декабре 2020 года Марокко подписало соглашение о нормализации с Израилем после аналогичных шагов, предпринятых Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Соглашения получили широкое осуждение как удар в спину палестинцев.

Отметим, что Израиль крайне редко впускает мусульманских мигрантов, тем более из арабских стран. Но с Марокко у Израиля давние теплые отношения.

Также Айелет Шакед во вторник подтвердила, что ее страна поддерживает суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

«Израиль подтверждает свою поддержку суверенитета Марокко над Западной Сахарой», — заявила Шакед.