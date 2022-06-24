Арабское потепление: эмир Катара летит в Египет

Правитель Катара посетит Египет в пятницу, это его первая поездка в страну с тех пор, как в прошлом году Египет и Катар договорились положить конец давней региональной вражде, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Источники сообщили, что эмир шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, который в последний раз посещал Египет в 2015 году, проведет официальную встречу с президентом Египта Абдуль Фаттахом ас-Сиси в Каире в субботу.

Он встретится с Сиси впервые после саммита в Ираке в прошлом году.

Визит эмира состоится через несколько дней после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман посетил Каир и объявил об инвестиционных сделках между Египтом и Саудовской Аравией на сумму 7,7 миллиарда долларов.

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн бойкотировали Катар с 2017 года из-за обвинений в поддержке терроризма, ссылаясь на исламистские группировки. Катар отвергал все обвинения.

В связи с тем, что Египет столкнулся с экономическими трудностями из-за войны на Украине, его кабинет заявил в марте, что Египет и Катар договорились подписать инвестиционные соглашения на сумму 5 миллиардов долларов.

Наряду с визитом МБС в Турцию, который происходит прямо сейчас, визит катарского эмира в Египет это еще одно свидетельство того, что уж где-где, но на Ближнем Востоке особенно верно высказывание о том, что у стран не бывает вечных друзей и врагов, есть лишь вечные интересы. Впрочем, справедливости ради, даже интересы не бывают вечными.

Ну а нам, наблюдателям со стороны, это еще и напоминание о том, что нет смысла однозначно занимать чью-то сторону в таких спорах. Турецкие, саудовские и египетские СМИ переобуются мгновенно и будут делать вид, что ничего не произошло. У нас так просто это не получится.