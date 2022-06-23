Тунис: в новой конституции не будет упоминаний "Ислама" как государственной религии

Президент Туниса Кайс Саид подтвердил во вторник, что в проекте конституции, который будет вынесен на референдум 25 июля, Ислам больше не будет упоминаться в качестве «государственной религии».

«В следующей конституции Туниса не будет упоминаться государство, исповедующее Ислам в качестве религии, а будет упоминаться принадлежность к умме, которая исповедует Ислам в качестве религии», — сказал он журналистам в аэропорту Туниса.

«Умма и государство — разные вещи».

Саид утвердил проект текста в понедельник, что стало ключевым шагом в его стремлении перестроить тунисское государство после того, как он отправил в отставку правительство и захватил широкие полномочия в июле прошлого года.

Садек Белаид, эксперт по правовым вопросам, возглавлявший редакционный комитет, заявил в интервью AFP в начале этого месяца, что он удалит все упоминания об исламе из нового документа, для предотвращения политического «экстремизма».

Напомним, что в первой статье конституции Туниса, принятой через три года после революции 2011 года в североафриканской стране, говорится, что это «свободное, независимое и суверенное государство, ислам является его религией, а арабский язык — его языком». Такая же отсылка на Ислам была и в старой конституции 1959 года, ведь даже прежние светские лидеры не решались изменить статус Ислама в стране.

Но Садек Белаид, назначенный в прошлом месяце главой комитета по разработке новой конституции, сказал AFP, что «80 процентов тунисцев выступают против экстремизма и против использования религии в политических целях» - очевидная отсылка на партию Ан-Нахда.

«Это именно то, что мы хотим сделать, просто удалив статью 1 в ее нынешнем виде», — сказал он в интервью.

На вопрос, будет ли в новой конституции упоминание ислама, Белаид ответил, что «не будет».

Новая конституция лежит в основе дорожной карты Саида по "восстановлению" политической системы Туниса после захвата власти в июле прошлого года, когда он отправил в отставку правительство, а затем распустил парламент.

Белаид, который когда-то преподавал Саиду, а теперь возглавляет Национальную консультативную комиссию при президенте по Новой Республике, особо отмечает исламистские партии.

«Если вы используете религию для политического экстремизма, мы этого не допустим», — сказал он.

«У нас есть политические партии с грязными руками. Нравится вам это или нет, французские или европейские демократы, мы не примем этих грязных людей в нашу демократию».

Иными словами, тунисские секуляристы прекрасно понимают, что гонения на исламское общественное и политическое пространство, которое они затевают, никак не вяжется с истинными идеалами демократии. Поэтому они заранее предупреждают, что мнение западных демократий их не интересует, тем более, что на Западе найдутся те, кто поддержать любые репрессивные меры против исламистов.

Что касается жителей Туниса, то их мнение разделилось. Ряд тунисцев поддерживает реформы Саида, в надежде, что они покончат с порочной коррумпированной системой. Другие же понимают, что на этом ставится жирная точка в единственном примере успеха Арабской весны.