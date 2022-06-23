ХАМАС и режим Асада восстанавливают связи спустя 10 лет

Палестинская группировка ХАМАС решила восстановить связи с режимом Башара Асада спустя 10 лет после того, как ее руководство покинуло Дамаск из-за подавления сирийской оппозиции режимом. Об этом сообщает Reuteurs со ссылкой на источники внутри группы.

Один из высокопоставленных членов ХАМАС, попросивший не называть его имени, сказал, что обе стороны провели несколько «громких встреч для достижения этой цели».

Асадитские чиновники пока никак не комментируют эти новости.

Напомним, что Дамаск служил базой для ХАМАС с конца 1990-х годов. Но лидеры ХАМАС публично поддержали восстание, направленное на свержение династического правления Асада, и покинули свою штаб-квартиру в Дамаске. Это разозлило их общего союзника, Иран.

После ухода из Дамаска руководство ХАМАС базировалось в основном в Катаре, Египте и секторе Газа.

Связи ХАМАС с Ираном позже были восстановлены, и официальные лица палестинской фракции неоднократно хвалили Тегеран за помощь в создании их арсенала ракет большой дальности в Газе, которые они использовали в борьбе с Израилем.

К 2017 году лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар назвал отношения между ХАМАС и Ираном "фантастическими".

По мнению ряда наблюдателей примирение ХАМАС и Дамаска является частью общеарабского курса на нормализацию асадитского режима. В то время как Египет и даже Катар, от которых зависит существенно ХАМАС, постепенно восстанавливают отношения с режимом Асада, у ХАМАС тоже не остается иного выхода, кроме как подружиться с Дамаском.