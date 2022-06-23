Эрдоган и МБС встретились в Анкаре

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман получил воистину королевский прием от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с визитом, который, по словам турецких официальных лиц, знаменует собой полную нормализацию отношений между двумя мусульманскими державами.

После нескольких лет глубокой враждебности из-за убийства саудовского диссидента Джамаля Хашакджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле «начнется новая эра», заявил агентству Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. Ожидалось, что два лидера обсудят двусторонние инвестиции в ряде областей, включая строительство, энергетику и туризм, а также возможную продажу турецких БПЛА королевству.

Считается, что принц санкционировал убийство и расчленение обозревателя Washington Post в октябре 2018 года группой киллеров, доставленных в Стамбул. Большая часть доказательств, указывающих на его вину, была предоставлена ​​Анкарой в ООН и США. ЦРУ также пришло к выводу, что убийство организовал наследный принц. В отчете ООН говорится, что из 15 убийц более половины были связаны с наследным принцем и его офисом. Сам МБС отрицал свою причастность и обвинил в этом деле м"ошенников", которые затем предстали перед судом и были приговорены к 20 годам заключения.

Первоначально стремясь заключить сделку с Эрдоганом, МБС де-факто ввел эмбарго на турецкий импорт и запретил полеты в Турцию. Поскольку экономика Турции находится в тяжелом положении и впереди президентские и парламентские выборы, Эрдоган стал налаживать мосты с наследным принцем и, наконец, добился встречи с ним в Эр-Рияде в прошлом месяце, но не раньше, чем заочно передал судебный процесс над убийцами Хашакджи саудовскому суду. Турция надеется закрепить сделку по валютному свопу, чтобы помочь укрепить проседающую турецкую лиру и электоральные успехи Эрдогана.

Финансовая целесообразность может быть непосредственной причиной такого резкого поворота. Но региональная политика Турции, в ходе которой она уже наладила отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, также направлена ​​на то, чтобы компенсировать растущие связи между государствами Персидского залива, Египтом, Грецией, Кипром и Иорданией. В глазах Анкары они формируют антитурецкий блок, направленный на срыв интересов Турции в Восточном Средиземноморье и за его пределами.

Главный лидер оппозиции Турции Кемаль Киличдароглу раскритиковал Эрдогана за то, что он решил «обнять человека, заказавшего убийство». Судья из Стамбула, выступавший против передачи дела об убийстве Хашакджи в Саудовскую Аравию, был понижен в должности на юге Турции после перестановок на выходных. Нимет Демир с отвращением подал прошение о досрочном выходе на пенсию.

Многие наблюдатели внутри страны и за ее пределами называют нынешнюю встречу не иначе как капитуляцией Эрдогана, подчеркивая ее "унизительность".

Турецкая невеста Хашакджи, Хатидже Ченгиз, высказала сегодня свое собственное мнение, назвав МБС «убийцей». «Его визит в нашу страну не меняет того факта, что он несет ответственность за убийство», — написала она в Твиттере.

Дженгиз подала иск в федеральный суд США, чтобы добиться справедливости для Хашакджи, и заявляет, что вызовет в суд Турцию для получения дополнительной информации по делу, если судья в судебном процессе решит, что суд обладает юрисдикцией.

Сближение с Саудовской Аравией происходит на фоне растущей напряженности между Турцией и Ираном по широкому кругу вопросов, включая планы Турции начать новое наступление против РПК на северо-востоке Сирии и поддержку Анкарой суннитских группировок в Ираке. Однако Турция вряд ли открыто встанет на сторону королевства против Ирана.