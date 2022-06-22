Хадж 2022: лотерея для западных мусульман стала фарсом

Всего за несколько недель до начала ежегодного хаджа власти Саудовской Аравии ввели новые правила, которые гласят, что потенциальные паломники из западных стран теперь должны бронировать свой приезд в Мекку через правительственный веб-сайт, а не через туристические агентства.

Министерство хаджа Саудовской Аравии заявило в начале июня, что паломникам из Европы, Америки и Австралии необходимо будет подать заявку через веб- сайт Motawif, и отметило, что паломники узнают, получили ли они место с помощью «автоматической лотереи» или розыгрыша.

Это решение, изменяющее весь процесс совершения хаджа для западных мусульман, который устоялся за десятилетия, сбило с толку как верующих, так и турагентов , особенно с учетом того, что паломничество начинается менее чем через месяц.

Случайная жеребьевка по идее должны быть применима ко всем странам Северной Америки, Южной Америки, странам Европы с немусульманским большинством, Австралии и Новой Зеландии.

Все заявители должны быть моложе 65 лет и должны быть привиты двумя дозами вакцины против Covid-19. Также они должны сдать отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов после отъезда в Саудовскую Аравию.

Зарегистрироваться могли только те, кто не совершал хаджа в течение последних пяти лет.

Жеребьевка — единственный способ, которым мусульмане из западных стран могут принять участие в хадже в этом году. Всем, кто внес предоплату за паломничество туроператору, настоятельно рекомендуется запросить возврат средств.

Паломникам предлагались три типа пакетов: серебряный, золотой и платиновый.

Серебряный пакет начинается с 5 986 долларов и включает в себя перелет, пятизвездочный отель недалеко от Большой мечети в Мекке, транспортные автобусы, услуги общественного питания и размещение в лагерях в Мина, Арафат и Муздалифа.

Этот пакет охватывает в общей сложности 12 дней. Примечательно, что в него не входит поездка в священный город Медину, которая хоть и не является частью хаджа, но все же большинство паломников традиционно стремились посетить Медину либо до, либо после паломничества.

Золотой пакет начинается с 6 296 долларов США и включает «высококачественные услуги от начала до конца вашего путешествия».

Этот пакет включает в себя все те же услуги, что и серебряный, с добавлением проживания в Медине в пятизвездочном отеле. Транспортный автобус описывается как «VIP», а пакет охватывает в общей сложности 21 день.

Стоимость платинового пакета начинается от 9 768 долларов и описывается на веб-сайте как «роскошная услуга». Как и золотой, он включает в себя пятизвездочное проживание в Мекке и Медине, а также «VIP-транспортные автобусы».

Ключевое отличие состоит в том, что он состоит из «превосходных мест для кемпинга, оборудованных отличными удобствами и современной мебелью», и исключительного использования линии метро Al-Mashaaer для перемещения между святыми местами.

Лотерея хаджа открылась 10 июня и завершилась 13 июня. Официальная жеребьевка прошла с 15 по 18 июня, при этом подходящие кандидаты выбирались случайным образом.

Затем те, кому повезло, должны быть уведомлены, чтобы они могли завершить оплату через онлайн-портал Motawif. После принятия платежа электронные визы выдаются начиная с 17 июня.

По данным Motawif, первый приезд паломников из западных стран запланирован на 26 июня.

Это означает, что у некоторых паломников будет всего 11 дней между тем, чтобы узнать, была ли их заявка одобрена, и отправкой в ​​аэропорт Джидды. Обычно паломникам требуются месяцы, чтобы подготовиться к обрядам, связанным с хаджем. При новой системе у западных паломников будет всего несколько дней.

Как бы то ни было, многочисленные свидетельства утверждают, что вся эта затея с лотереей превратилась в фарс. Люди рассказывают о куче проблем - им не сообщают о статусе их заявки через несколько дней после истечения крайнего срока, платежи сбоят, бронирование отменяют после того, как платежи уже были произведены, турпакеты и цены отличаются от того, что было в рекламе, и при этом полностью отсутствует система подачи жалоб или какая-либо подотчетность.

Претендент на хадж из Британии рассказал изданию Middle East Eye, что изначально он подавал заявку на получение золотого пакета. Но как только заявка была одобрена, ему вместо этого предложили более дорогой платиновый пакет без перелета и отель в 49 минутах ходьбы от Большой мечети в Мекке.

«Я заплатил, опасаясь, что потеряю место в хадже. В конце концов, я считаю, что мне повезло, что меня выбрали», — сказал он, попросив об анонимности, как и все кандидаты, опрошенные MEE.

Платеж прошел, но когда он проверил на сайте Motawif, оказалось, что бронирование не удалось.

Несколько претендентов сообщили MEE, что цены были значительно выше, чем те, которые были объявлены в начале процесса жеребьевки.

«Пакеты, которые они показывали ранее, были в основном фейком», — сказал один британский паломник.

Другой сказал, что как только он добрался до этапа бронирования, то обнаружили серебряные пакеты по цене около 11 000 долларов, золотые по 12 000 долларов и платиновые по 16 000 долларов — намного больше, чем ожидалось, исходя из образцов пакетов, показанных в процессе подачи заявки.

Для всех, кто задает вопросы о цене, Motawif повторяет одну и ту же строку в социальных сетях: «Обратите внимание, что наши тарифы на пакеты в среднем на 35% ниже рыночных».

Паломникам из нескольких стран, включая Ирландию, Австралию и Канаду, не предлагались полеты ни в одном из их пакетов. Когда они подняли проблему с Motawif в социальных сетях, им сказали , что им придется организовать перелеты самостоятельно. То есть, людям придется платить еще и за то, чтобы добраться до тех немногих мест, из которых организуются перелеты в Саудовскую Аравию.

Ко всему этому добавляется спам. Люди, которые зарегистрировались в приложении, чтобы выполнить пятый столп Ислама, забрасываются спас-рассылками от неизвестной компании по уходу за кожей под названием Divine Beauty («Божественная красота»).

Это лишь некоторые из проблем, с которыми столкнулись паломники. В принципе ничего хорошего от приложения Motawif можно было не ожидать с самого начала, если помнить о том, что разработала его компания, тесно связанная с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Прашант Пракаш , вице-президент и партнер венчурной компании Accel India, работает в Национальном консультативном совете по стартапам Индии с 2020 года, а в 2021 году стал советником по политике и стратегии Басавараджа Боммая, главного министра правительства БДП в штате Карнатака, ключевого союзника Моди.

Согласно Accel, именно Пракаш привел венчурную фирму к партнерству с двумя другими компаниями, когда они совместно инвестировали 7 миллионов долларов в Traveazy в 2016 году, а позже, в 2018 году, в компанию Umrahme.

В 2018 году Accel была частью консорциума из пяти партнеров , которые инвестировали еще 16 миллионов долларов в Traveazy, соучредителями которой являются граждане Индии Гит Бхалла и Дигвиджай Пратап.

Traveazy занимается управлением Motawif, а Umrahme в настоящее время является «одной из трех компаний, уполномоченных Министерством хаджа и умры продавать товары для умры туристическим агентствам по всему миру».

Правительство Карнатаки, возглавляемое БДП, известно своими исламофобскими инциативами, включая ограничения на ношение хиджаба и азан на утреннюю молитву.

«Мусульмане в Карнатаке постоянно подвергаются нападкам со стороны БДП. Мы также видели, как главный министр штата Карнатака Басаварадж Боммаи поощрял вмешательство правых в межконфессиональные браки и преследование межконфессиональных пар, где мужчины-мусульмане являются объектом прямого насилия», - говорит индийская активистка Набия Хан.

«Личные данные тех мусульман, которые подали заявки через портал, могут легко попасть в чужие руки».

«К сожалению, мусульманские страны доверяют такую ​​конфиденциальную информацию и деньги людям, чьи деньги в конечном итоге будут способствовать преследованию мусульман в Индии», — добавила Хан.