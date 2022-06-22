В Афганистане сильное землетрясение унесло жизни минимум 1000 человек

По меньшей мере 1000 человек погибли и более 1500 получили ранения в результате мощного землетрясения в сельском горном районе Пактика на востоке Афганистана рано утром в среду. Чиновники предупредили, что и без того большие цифры погибших, вероятно, возрастут.

Информации о землетрясении силой 6,1 балла вблизи пакистанской границы по-прежнему мало, но землетрясения такой силы могут нанести серьезный ущерб в районе, где дома и другие здания плохо построены, а оползни являются обычным явлением. Эксперты оценивают глубину толчков всего в 10 километров — еще один фактор, который может усилить воздействие.

Катастрофа стала серьезным испытанием для правительства, возглавляемого талибами. Афганский народ и без того страдает от многочисленных экономических проблем.

Спасатели прибыли в этот район на вертолете в среду, но работать на месте будет непросто, поскольку многие международные агентства по оказанию помощи покинули Афганистан после захвата власти талибами.

По данным сейсмологического департамента соседнего Пакистана, эпицентр землетрясения находился в афганской провинции Пактика, примерно в 50 км к юго-западу от города Хост. Были повреждены здания и в провинции Хост, а толчки ощущались даже в пакистанской столице Исламабаде.

На кадрах из Пактики видно, как мужчины несут людей в одеялах к ожидающим вертолетам. Остальных лечили на земле. На некоторых фотографиях видно, как жители разбирают глиняные кирпичи и другой щебень из разрушенных каменных домов, у некоторых из которых обрушились крыши или стены.

По данным информационного агентства «Бахтар», число погибших равно количеству погибших в результате землетрясения 2002 года на севере Афганистана, которое произошло сразу после того, как вторжение под руководством США свергло правительство талибов. Это самые смертоносные события с 1998 года, когда землетрясение силой 6,1 балла и последовавшие за ним толчки на отдаленном северо-востоке Афганистана унесли жизни по меньшей мере 4500 человек.

Тут стоит отметить важное обстоятельство. Во многих странах мира, например в Японии, периодически случаются гораздо более сильные землетрясения, в условиях плотной городской застройки с небоскребами, но при этом число погибших оказывается гораздо меньше.

По словам Роберта Сандерса, сейсмолога из Геологической службы США, в большинстве мест в мире землетрясение такой силы не вызвало бы таких обширных разрушений. Но число жертв землетрясения, говорит Сандерс, чаще всего зависит от географии, качества зданий и плотности населения.

"Из-за гористой местности случаются камнепады и оползни, о которых мы не узнаем до более поздних отчетов. Старые здания, скорее всего, повредятся и рухнут», — сказал он. "Мы видели в прошлом подобные землетрясения, наносящие значительный ущерб".

Япония умудряется сравнительно легко пережить даже семибальные толчки, потому что правительство готовится к ним заранее. Что же касается Пактики, то это самая нищая область Афганистана. За 20 лет ни одно правительство, ни Карзай ни Гани, не сделали ничего, что могло бы улучшить положение местных людей. Поэтому не стоит удивляться, что их старые дома сложились как карточные домики при толчках в 6 балов, а количество погибших исчисляется тысячами.

Ранее генеральный директор государственного информационного агентства «Бахтар» Абдулб-Вахид Райан написал в Твиттере, что в Пактике разрушено 90 домов и предположительно под завалами находятся десятки людей. Он добавил, что Афганское общество Красного Полумесяца направило в пострадавший район около 4000 одеял, 800 палаток и 800 кухонных принадлежностей.

В Кабуле премьер-министр Мохаммад Хасан Ахунд созвал экстренное совещание в президентском дворце для координации усилий по оказанию помощи, а Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства, призвал международные агентства по оказанию помощи направить группы в этот район.

«Ответ уже в пути», — написал в Twitter постоянный координатор ООН по Афганистану Рамиз Алекбаров.

Это может оказаться непростым делом, учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Афганистан, не имеющий выхода к морю. После того, как талибы захватили власть в 2021 году, американские военные и их союзники отступили к кабульскому международному аэропорту имени Хамида Карзая, а затем полностью отступили. Многие международные гуманитарные организации последовали их примеру из-за опасений по поводу безопасности и плохой репутации талибов в области прав человека.

С тех пор талибы работали с Катаром, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами над возобновлением работы аэропортов в Кабуле и по всей стране, но почти все международные перевозчики по-прежнему избегают поездок в страну, а международные организации не хотят помогать талибам даже косвенным образом. Все это может затруднить доставку припасов и оборудования.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем заявлении выразил соболезнования в связи с землетрясением, заявив, что его страна окажет помощь.

Из некоторых отдаленных районах Пакистана также поступали сообщения о повреждениях домов у афганской границы, но пока не ясно, что стало причиной для этого.

Европейское сейсмологическое агентство EMSC сообщило, что толчки от землетрясения почувствовали на расстоянии более 500 километров 119 миллионов человек в Афганистане, Пакистане и Индии.

Горный Афганистан и более крупный регион Южной Азии вдоль гор Гиндукуша уже давно уязвимы для разрушительных землетрясений.