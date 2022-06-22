Возмездие за Русяева: помнить и мстить

50-летний юбиллей не дожившего до него, убитого российскими силовиками мусульманского подвижника Артура Русяева символическим образом пришелся на важные события вокруг его региона.

Местная кодла в лице т.н. властей Калининградской области, которая его и убила, заявила о том, что власти Литвы взяли ее в частичную блокаду. А их московские старшаки стали угрожать последним серьезными последствиями, чуть ли не войной.

На самом деле, литовцы со своей стороны никаких особых шагов против Калининградской области не предпринимали. Просто Литва как часть ЕС должна исколнять решения по санкциям в отношении попавших под них видов продукции, а значит, не допускать их поставок в Калининградскую область.

Власти последней и их московское начальство потребовали исключения для транзита в Калининградскую область из России, который де должен быть свободным. Должен - был, пока путинская Россия не начала себя вести так, как в Европе себя никто не вел с 1945 года, со всеми для нее вытекающими.

"Ну а причем тут Артур Русяев, рахимаху Ллах?", - возможно, спросит кто-то. А при том же, что и то, о чем мы писали после его смерти и во многих аналогичных случаях.

Чеченцы говорят: "мужчина не тот, кто может воевать, а тот, кто знает, кто его враг". Так вот, это именно про нашу ситуацию - воевать своими силами против наших угнетателей у нас возможности нет, но мы не должны ни на минуту не забывать, кто наши враги, желать их сурового наказания, стремиться к этому и самое малое просить об этом у Аллаха.

Здесь кто-то скажет, что блокада, как и санкции будут бить по простым людям, тем же самым мусульманам, большинство из которых этого бы не одобрили, как может быть не одобрил бы и сам Русяев. Вполне возможно, потому что для заложников террористов часто характерен "стокгольмский синдром". Но как учил нас их "национальный лидер", с террористами надо не вести переговоры, а "мочить в сортире". Поэтому возмездие им в такой форме нужно в любом случае одобрять и поддерживать, видя в этом назидание от Аллаха, Который может отвечать на мольбы угнетенных и таким способом.

Кроме того, встав на путь военной перекройки территорий чужих государств и продолжая угрожать этим новым государствам, кремлядь рано или поздно может столкнуться с эффектом бумеранга. И угрожая Литве пробить коридор из России в Калининградскую область, рискует тем, что последняя сама перейдет под контроль НАТО.

Тем более, что Литва уже давно превратилась в крупнейший центр российских политэмигрантов, включая и некоторых мусульманских. А это значит, что при подобном развитии событий им может выпасть шанс на месте наказать гонителей Русяева, восстановить построенную им мечеть и назвать его именем одну из улиц на освобожденной от кремляди территории нынешней Калининградской области.