В мусульманских регионах Эрэфии продолжается ударный набор пушечного мяса на войну за "Русский мир".

Так, в Башкортостане не успели собрать один "башкирский" добровольческий батальон, как уже заявили о начале формирования второго. С такой инициативой выступили четыре представителя "ветеранов ВДВ", который в Совке преподносился как отечественный аналог Рэмбо. Как выглядят эти "рэмбо" вы можете оценить по их фотографии и видео их выступления https://youtu.be/tDtIcKbMyQ8

Но на этот раз обращает на себя внимание образ, которым советские синяки, косящие под Рэмбо, собираются вербовать пушечное мясо в мусульманском регионе на войну за "Русский мир". Если первый "башкирский" батальон был назван хотя бы именем советского генерала башкирской национальности, который зачем-то воевал за СССР против немцев, то второй "ветераны ВДВ" и вовсе предлагают назвать именем своего сослуживца, погибшего в войне против мусульман.

Уроженец Уфы майор Доставалов, именем которого предлагается назвать второй "башкирский" батальон, погиб в бою с чеченскими моджахедами у Улус-Керта в 2000 году вместе с другими распиаренными псковскими десантниками, разгром которых в очередной раз продемонстрировал цену советским "рэмбо".

В принципе, такой выбор символов и "героев" для "добровольцев русского мира" из мусульманских регионов можно только приветствовать. Пусть уж лучше их называют именами открытых врагов мусульман, а не псевдонациональных героев вроде Шаймуратова и уж тем более не именами настоящих героев мусульманских народов вроде Салавата Юлаева или Имама Шамиля. Пусть манкурты с мусульманскими именами-фамилиями идут в бой за "русский мир" в батальонах, названных именами доставаловых и будановых, а не своих славных предков.

Чтобы, как говорится, не оставалось никаких сомнений, кто есть кто.