Франция: суд не разрешил городу Гренобль отменить запрет буркини

Высший французский суд заблокировал предложение разрешить женщинам носить купальники в полный рост (буркини) в муниципальных бассейнах в городе Гренобль, поддержав протест правительства против шага, который возродил интенсивные дебаты об Исламе во Франции.

Государственный совет, высший административный суд Франции, заявил во вторник, что «весьма избирательное исключение из правил для удовлетворения религиозных требований… может повлиять на надлежащее функционирование государственных служб и равное обращение с их пользователями».

Напомним, что под руководством мэра Эрика Пиолле, члена Партии зеленых, город Гренобль в мае изменил свои правила посещения бассейнов, разрешив использование всех типов купальных костюмов, включая буркини, которые были запрещены ранее.

«Все, чего мы хотим, — это чтобы женщины и мужчины могли одеваться так, как они хотят», — сказал тогда Пиолле.

Решение суда во вторник стало «победой антисепаратистского закона, секуляризма и, кроме того, всей республики» - написал в Twitter министр внутренних дел Жерар Дарманин, имея в виду закон, принятый в прошлом году для противодействия «исламистскому радикализму».

Попытки нескольких местных мэров на юге Франции запретить купальный костюм, известный как буркини, на средиземноморских пляжах летом 2016 года вызвали первую бурю вокруг купального костюма.

В конечном итоге ограничения были отменены как дискриминационные.

К слову, официально буркини запрещены во французских государственных бассейнах из соображений гигиены, а не по религиозным соображениям. Однако реакция Дарманина и прочих исламфобов не оставляет иллюзий на счет религиозной подоплеки запрета.

Гренобль — не первый французский город, который изменил свои правила.