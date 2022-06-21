Саудовская Аравия готовится принять первых за 2 года иностранных паломников

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило список прививок, которые должны сделать паломники, желающие совершить хадж в этом году. В этот список входят прививки от менингита и сезонного гриппа.
Паломники из королевства обязаны сделать прививку от менингита, если они не получали ее в течение последних пяти лет, и прививку от сезонного гриппа, которая обязательна для тех, кто никогда ее не делал. Это требование распространяется на всех саудовских паломников, то есть граждан КСА и резидентов королевства.
Это вдобавок к двум прививкам одобренной вакцины против Covid-19.
Вакцины от менингита и сезонного гриппа должны быть введены как минимум за 10 дней до совершения хаджа в июле.
Никаких требований к вакцинам от болезней, кроме коронавируса, для иностранных посетителей пока не установлено.
Власти с нетерпением ждут паломников из-за рубежа в этом году после того, как кампания массовой вакцинации в королевстве помогла остановить распространение Covid-19, что привело к снижению числа случаев заболевания и смягчению правил социального дистанцирования и поездок.
Последние данные о Covid-19, опубликованные в пятницу министерством, показали 945 новых случаев заболевания Covid-19, в результате чего общее число инфекций в королевстве с начала пандемии коронавируса достигло 783 076 человек.
Три человека умерли, в результате чего общее число умерших достигло 9 183 человек, а 114 человек находились в критическом состоянии.
С начала кампании иммунизации в Саудовской Аравии было введено около 67 миллионов доз вакцины против Covid-19, при этом более 25 миллионов человек были полностью вакцинированы.
С приближением сезона хаджа 147 094 паломника из разных стран достигли Медины по состоянию на субботу.
Министерство хаджа и умры сообщило, что 136 007 паломников приземлились в международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдель Азиза в Медине с тех пор, как он начал принимать первые рейсы для хаджа, а еще 11 087 паломников прибыли через сухопутные границы.
Власти определили процедуры, которые необходимо соблюдать в пунктах въезда в страну. К ним относятся проверка всех медицинских документов, включая сертификаты о прививках, и личный скрининг.
Ранее в этом месяце Саудовская Аравия заявила, что ношение масок в стране уже не является обязательным. Однако при посещении двух священных мечетей паломникам по-прежнему придется носить маски.
Саудовская Аравия планирует в этом году допустить до миллиона паломников из-за рубежа. Это существенное расширение после двух лет ограничений, когда допускались лишь внутренние паломники.