Саудовская Аравия готовится принять первых за 2 года иностранных паломников

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило список прививок, которые должны сделать паломники, желающие совершить хадж в этом году. В этот список входят прививки от менингита и сезонного гриппа.

Паломники из королевства обязаны сделать прививку от менингита, если они не получали ее в течение последних пяти лет, и прививку от сезонного гриппа, которая обязательна для тех, кто никогда ее не делал. Это требование распространяется на всех саудовских паломников, то есть граждан КСА и резидентов королевства.

Это вдобавок к двум прививкам одобренной вакцины против Covid-19.

Вакцины от менингита и сезонного гриппа должны быть введены как минимум за 10 дней до совершения хаджа в июле.

Никаких требований к вакцинам от болезней, кроме коронавируса, для иностранных посетителей пока не установлено.

Власти с нетерпением ждут паломников из-за рубежа в этом году после того, как кампания массовой вакцинации в королевстве помогла остановить распространение Covid-19, что привело к снижению числа случаев заболевания и смягчению правил социального дистанцирования и поездок.

Последние данные о Covid-19, опубликованные в пятницу министерством, показали 945 новых случаев заболевания Covid-19, в результате чего общее число инфекций в королевстве с начала пандемии коронавируса достигло 783 076 человек.

Три человека умерли, в результате чего общее число умерших достигло 9 183 человек, а 114 человек находились в критическом состоянии.

С начала кампании иммунизации в Саудовской Аравии было введено около 67 миллионов доз вакцины против Covid-19, при этом более 25 миллионов человек были полностью вакцинированы.

С приближением сезона хаджа 147 094 паломника из разных стран достигли Медины по состоянию на субботу.