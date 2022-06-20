Газа снова под ударом

Израиль возобновил воздушные налеты на сектор Газа после того, как из палестинского анклава был обстрелян город Ашкелон на юге Израиля. Это случилось впервые за нескольких месяцев относительного спокойствия в регионе.

Палестинские СМИ сообщили, что в субботу израильские удары были нанесены по сельскохозяйственным угодьям в Газе, но израильские военные заявили, что они нацелены на военные объекты, принадлежащие ХАМАС, палестинской группе, которая управляет анклавом.

«В ответ на ракетный обстрел самолет Армии обороны Израиля нанес удар по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении израильских военных.

Немедленных сообщений о жертвах в Газе или Израиле не поступало. Немедленного ответа со стороны ХАМАС также не последовало, равно как и заявлений об ответственности со стороны какой-либо другой группировки анклава.

Воздушная атака произошла через день после того, как Израиль начал военные рейды на Дженин на оккупированном Западном берегу, в результате которых трое палестинцев были убиты и 10 ранены. Также в пятницу в северной части сектора Газа разбился и упал израильский аэростат наблюдения.

Палестинское информационное агентство Wafa назвало имена мужчин, убитых в Дженине - 24-летний Бараа Лахлух, 23-летний Юсуф Салах и 24-летний Лайс Абу Сурур.

ХАМАС заявил, что один из убитых был его членом, в то время как другая группа, опирающаяся на членов палестинской группировки «Исламский джихад», объявила убитых своими.

Последние ракеты через границу были выпущены в апреле, тогда же израильские военные самолеты нанесли удар по сектору Газа, якобы по предприятию по производству оружия, принадлежащему ХАМАС.

Хотя субботний обмен ударами на границе, похоже, не перерастет в более широкую эскалацию, в последние месяцы в Иерусалиме, на оккупированном Западном берегу и в Израиле насилие стало частым явлением.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в этом году израильские силы убили более 60 палестинцев, многих из них в ходе рейдов. В результате череды палестинских нападений с марта также погибли 19 человек в Израиле.