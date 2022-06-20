Раскрыта сеть пророссийских и проасадитских конспирологов

Британская газета The Guardian сообщила о раскрытии сети из более чем двух десятков сторонников теории заговора, которая координировалась россиянами и отправила тысячи дезинформационных твитов, чтобы исказить реальность сирийского конфликта и предотвратить вмешательство международного сообщества.

Данные, собранные Институтом стратегического диалога (ISD) , выявили сеть учетных записей в социальных сетях, отдельных лиц, СМИ и организации, которые распространяли дезинформацию о конфликте, при этом в целом 1,8 миллиона человек следили за каждым их словом. Три основных ложных нарратива, продвигаемых сетью сторонников теории заговора, связаны с представлением в ложном свете «Белых касок», волонтерской организации, занимающейся спасением людей в Сирии. Они также сосредоточились на отрицании или искажении фактов об использовании сирийским режимом химического оружия и на критике выводов главного в мире органа по надзору за химическим оружием.

«Белые каски» стали объектом гнева России после документирования таких инцидентов, как химическая атака на Хан-Шейхун в 2017 году, в результате которой погибли 92 человека, треть из которых — дети. Позже ООН пришла к выводу, что имеются «разумные основания полагать, что сирийские силы сбросили бомбу, рассеивающую зарин», на город в провинции Идлиб.

Новый анализ, содержащийся в отчете The Sirian Campaign, также показал, что официальные российские правительственные аккаунты сыграли ключевую роль в создании и распространении ложного контента, причем заметную роль сыграло посольства России в Великобритании и Сирии.

Из 47 000 дезинформационных твитов, разосланных ядром из 28 конспирологов за семь лет с 2015 по 2021 год, 19 000 были оригинальными постами, которые ретвитили более 671 000 раз.

Среди тех, кто назван в отчете влиятельным распространителем дезинформации, есть Ванесса Били, самопровозглашенная "независимая журналистка", чьи теории заговора были приведены Россией в качестве доказательства в Совете безопасности ООН.

В сентябре 2015 года Били обвинил «Белые каски» в союзе с «Аль-Каидой» и другими террористическими организациями, заявив, что кадры, которые они собирают, спасая мирных жителей из разбомбленных зданий, являются постановочными.

Фарук Хабиб, заместитель менеджера «Белых касок», сказал: «Сначала мы действительно думали, что это может быть просто кто-то, у кого недостаточно точной информации, и мы должны связаться с ней, чтобы все объяснить.

Но затем, проведя некоторые исследования, мы поняли, что это делается преднамеренно и систематически».

Есть также группа британских академиков, обвиняемых в распространении проасадитской дезинформации и теорий заговора, продвигаемых Россией. В отчете говорится, что с 2020 года журналист Аарон Мате из Grayzone обогнал Били в качестве самого активного распространителя дезинформации среди 28 выявленных сторонников теории заговора.

Лина Серджи Аттар, основатель и исполнительный директор Karam Foundation, сказала: «Оскорбительно, что группа западных теоретиков заговора думает, что они придерживаются более высоких моральных стандартов, а на самом деле просто распространяют свою ложь».

Среди других конспирологов — канадская "независимая журналистка" Ева Бартлетт, которая появилась с докладом на панели сирийского режима в ООН. Одна версия доклада была просмотрена на Facebook 4,5 миллиона раз.

Волонтеры "Белых касок" являются наиболее часто атакуемыми целями: более 21 000 твитов были направлены на дискредитацию группы или поощрение нападений на тех, кто оказывает первую помощь. Хамид Кутини, волонтер на северо-западе Сирии, сказал: "Режим [Асада] и Россия делают нашу работу по спасению жизней чрезвычайно рискованной благодаря атакам с двойным попаданием. Когда мы отправляемся спасать людей из разбомбленного места, они наносят повторные удары по тому же району, чтобы убить первых спасателей".

На сегодняшний день с 2012 года при исполнении служебных обязанностей погибли 296 добровольцев.

Эффект от этого шквала дезинформации, по мнению The Syria Campaign, заключается в том, чтобы посеять смятение и сомнения среди правительственных политиков, помочь создать политику против предоставления убежища, нормализовать режим Асада в Сирии и оправдать действия российского президента Владимира Путина в Украине.

"Сирия была испытательным полигоном для такого рода дезинформационной деятельности, и уроки, извлеченные из этого случая, могут послужить основой для действий в Украине и за ее пределами", - заявил исследователям бывший сотрудник Государственного департамента США.