Украина - новая Чечня?

Автором листовки указано командование объединенной группировки российских войск. «Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев», — заявил Енин.

Мы склоняемся к мнению, что они перепутали именно потому что не заморачиваются. Война в Украине для Кремля это такая же колониальная карательная кампания, какой была война в Чечне. Украинцы это тоже "сепаратисты", а ВСУ это не легальная вооруженная организация суверенного государства, а "националистические батальоны", мало чем отличающиеся от НВФ (незаконных вооруженных формирований). Для тупой российской военной машины просто нет смысла различать между ними, так что можно не удивляться, если бы даже на головы финнов или поляков (в случае гипотетического вторжения) посыпались те же самые чеченские листовки.

Соответственно, судьба Украине уготована россиянами та же самая, что и Чечне.

Только вчера The Atlantic опубликовал статью журналиста Нила Хауэра, который сейчас освещает войны на Донбассе. Статья называется "У России есть план для Украины. Это похоже на Чечню".

"Постоянный гул артиллерии на близком расстоянии - определяющая черта жизни на Донбассе сегодня. По мере того как Россия ведет наступление с целью захвата восточной части Украины, признаки конфликта проявляются повсюду: здания, разбитые до руин крылатыми ракетами, украинские танки и гаубицы на шоссе, ведущем на восток. Регион Донбасса, охваченный фронтом протяженностью в сотни километров и являющийся в настоящее время ареной самых масштабных боевых действий в Европе со времен Второй мировой войны, находится в режиме тотальной войны.

Российская военная машина, обладающая подавляющим превосходством в артиллерии, медленно, но верно продвигается вперед, отвоевывая по километру-другому в день ценой огромных потерь для обороняющихся. Измученные украинские солдаты рассказывают о неделях боев под непрекращающимися бомбардировками, сильно уступая в силах противнику, который оправился от своих первоначальных ошибок и теперь ведет войну, для которой он был создан.

Под руководством Владимира Путина Москва навязывает восточной Украине судьбу, очень похожую на ту, которую она навлекла на другого непокорного бывшего вассала в начале путинского правления: Чечню.

Российский план для Украины мрачно вырисовывается из этого предыдущего шаблона. В многолетнем конфликте, начавшемся более двух десятилетий назад, Путин разрушил суверенное государство и подчинил себе его народ, создав на его месте страну разрухи, хаоса и страха.

Осуществление того же плана в Украине, стране с населением в 40 раз больше, чем в Чечне, было бы в геометрической прогрессии более разрушительным.

План разворачивается в несколько определенных фаз. Первый - умиротворение. Это происходит быстро, где это возможно, и медленно, путем уничтожения, где это невозможно. В Чечне быстрое умиротворение произошло в большинстве окраинных районов, в городах и селах, усеивающих некогда живописную равнину реки Терек, по которой российские войска прошли в конце 1999 года. В случае Украины, юг был легко захвачен; открытая местность и недостаточная оборона оказали мало сопротивления российскому продвижению, которое прокатилось через такие города, как Мелитополь и Херсон в первую неделю наступления.

В других районах более легковооруженные защитники оказывают массовое сопротивление, особенно когда им удается использовать укрытия крупных городских районов. Это обуславливает необходимость применения другой основной российской тактики. В столице Чечни, Грозном, само название которого, выбранное царским генералом, означает "ужасный" на русском языке, уровень бомбардировок, обрушившихся на защитников с конца 1999 по начало 2000 года, был настолько велик, что почти все здания в городе были разрушены. Опустевшие остовы были оценены Организацией Объединенных Наций как "самый разрушенный город на Земле". В Украине подобная участь постигла Мариуполь: некогда красивый и оживленный город за три месяца осады превратился в дымящиеся руины.

Иногда, конечно, защитникам приходится напоминать, что их неспособность безоговорочно подчиниться влечет за собой самые тяжелые последствия - не только для бойцов, но и для их семей. В Чечне российские войска обычно выстраивали к расправе все гражданское население сел и районов; в городе Новые Алды, например, в феврале 2000 года было казнено не менее 60 мирных жителей. В пригородах Киева, таких как Буча, Ирпень и Бородянка, российские солдаты также демонстрировали цену, которую придется заплатить за сопротивление.

После завершения русского завоевания необходимо найти подходящего сатрапа и наделить его полномочиями для управления туземцами. Даже чеченцы, народ, чей дух почти несокрушимого сопротивления вдохновлял русских писателей от Толстого до Солженицына, предложили несколько кандидатур. Главным из них был Ахмад Кадыров, бывший верховный муфтий Ичкерии, как называлась независимая республика. Его правление было недолгим и закончилось убийством в 2004 году, но его удивительно жестокий сын Рамзан, сам бывший повстанец, оказался эффективной заменой. В Украине было достаточно кандидатов в уже оккупированных Донецке и Луганске, а в других, недавно захваченных регионах выдвигали своих: местного бандита, который видит шанс продвинуться по службе под руководством нового босса, или уступчивого члена совета, готового обеспечить эрзац нормальной жизни, пока оккупанты будут искоренять остатки сопротивления.

Наконец, установление нового порядка. В течение некоторого времени местные жители будут удерживаться оккупационными силами, но они должны прийти к тому, чтобы подчиняться сами по себе, быть самостоятельными в репрессиях по отношению к самим себе. Будет создан новый аппарат господства, в котором побежденные возьмут на себя ответственность за подавление оставшегося сопротивления коренного населения. Будут предоставлены символические стимулы: потемкинская реконструкция в стиле аляповатых неоновых небоскребов Грозного или его огромной мечети (одно время самой большой в Европе).

Травмированных граждан будут учить новой версии их собственной истории, в которой их вхождение в российский вассалитет было полностью добровольным и, по сути, спасением от "радикалов" и "террористов", стремившихся их уничтожить. В конечном счете, новое поколение будет воспитываться на идее служения Родине как священной обязанности под руководством лидера, который переименовывает главный проспект столицы в честь президента России и регулярно объявляет себя "пехотинцем Путина". Военная служба в следующем раунде имперских завоеваний России будет не только ожидаемой, но и принудительной: призывные пункты будут забирать молодых людей с этих новых территорий на любую следующую войну.

Возможно, самым зловещим аспектом этого плана является готовность России ждать годы, если потребуется, для его полной реализации - даже если кажущееся прочным перемирие задержит продвижение к этой цели длительной паузой в военных операциях. Первая чеченская война в середине 1990-х годов не закончилась победой России. Это произошло позже и только после фиаско, в результате которого российские войска потерпели унизительное поражение во второй битве за Грозный в августе 1996 года, когда группы хорошо скоординированных чеченских повстанцев проникли в город и отрезали российские части, оказавшиеся в ловушке. Ошибки первого месяца вторжения России в Украину были поразительно похожи на ошибки ее первоначальной двухлетней кампании в Чечне. Тогда мы наблюдали те же абсурдные политические ожидания отсутствия сопротивления - тогдашний министр обороны России Павел Грачев утверждал, что сможет взять Грозный за два часа с помощью одного воздушно-десантного полка - и тот же феномен растерянных, деморализованных российских солдат, бросающих свои машины.

В результате Хасавюртовских соглашений о прекращении огня, российские войска были выведены с большей части территории республики, и Москва даже признала суверенитет Чечни, что казалось решающей победой сепаратистов. Но Москва была терпелива, выжидая и наблюдая за тем, как зарождающееся, но разрушенное чеченское государство начало распадаться на части. Поскольку центральная власть была разрушена многолетней войной, президент республики Аслан Масхадов не смог установить контроль над различными ополчениями, которые формировались и набирали силу на протяжении всей войны. В этой атмосфере хаоса, нищеты и смерти светские националистические силы, которые придали движению в Ичкерии первоначальный импульс, были оттеснены в сторону растущим влиянием правых радикалов, в данном случае - исламистских боевиков-салафитов во главе с печально известным командиром Шамилем Басаевым, а также иностранных идеологов, таких как Хаттаб.

Тем временем, воссозданные армия и правительство России под руководством премьер-министра Путина (во время формального перерыва между президентскими сроками) нашли новый повод для нового вторжения: серия взрывов российских жилых домов, зверства, которые, как многие подозревают, были совершены российской секретной службой, ФСБ, в циничной ложной операции, чтобы оправдать второе вторжение. На этот раз российская армия использовала свою подавляющую огневую мощь, чтобы уничтожить любое чеченское сопротивление, прежде чем продвигаться в руины Грозного.

Сегодня в Чечне этот процесс завершен, республика давно достигла последней стадии имперской интеграции. За этим видимым урегулированием скрывается косметический, временный мир. За внешне благополучными улицами Грозного и роскошными кафе скрывается республика страха, в которой безнаказанно правят силовики, как в штатском, так и в форме. О недавнем прошлом можно говорить только шепотом: Даже за семейным обеденным столом большинство чеченцев не рискнут высказать малейшую критику в адрес Рамзана Кадырова, за что их могут арестовать, подвергнуть пыткам или сделать что-то еще хуже.

Спустя 13 лет после объявленного окончания Второй чеченской войны и последовавшего за ней восстания, регион продолжает производить больше беженцев, чем где-либо еще в Европе, поскольку люди бегут от произвольных репрессий режима в количестве, которое лишь в последнее время затмилось движением беженцев из Украины. В то же время повсюду под поверхностью бурлит ощутимый гнев, жгучая ненависть к Кадырову и его жестоким сородичам. Почти все чеченцы ожидают, что однажды разразится третья война, с неявной надеждой, что на этот раз Кадырова вытащат из его дворца, чтобы покончить с ним так же, как с Муаммаром Каддафи в Ливии.

План России в отношении Украины, на юге и востоке, все еще находится на ранней стадии. В Херсонской области, захваченной Россией в мае, разрабатываются планы проведения референдума, который либо установит фиктивную независимость, либо полностью присоединит регион к России. Сотни тысяч украинцев, завоеванных или угнанных в Россию, сейчас кормят теми же ревизионистскими уроками истории, которые уже два десятилетия получают школьники в Чечне. По другой параллели, на юге страны укореняется повстанческое движение против оккупантов.

Пока что судьба Украины остается висеть на волоске. Эта страна намного больше Чечни, и ее народ предан борьбе. Поток военной помощи Киеву со стороны Запада намного превосходит все, на что могли рассчитывать осажденные повстанцы Северного Кавказа. Однако логика затяжного конфликта сейчас на стороне России, а стратегическое терпение Путина основано на здравом прецеденте. Москва знает, каким она хочет видеть исход войны на востоке Украины, потому что он будет похож на Чечню. Если Запад бросит разоренную Украину на произвол судьбы - неполноценное прекращение огня, ведущее к развалу государства, которое станет жертвой переориентированного российского нападения - именно таким будет сценарий."