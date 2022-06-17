Путин на ПМЭФ: нет времени на раскачку и хорошая мина при плохой игре

Ну вот и закончилось выступление Путина на Петербургском Международном Экономическом Форуме, которое некоторые околокремлевские каналы анонсировали как программную речь эпохального масштаба.

А в итоге гора родила мышь. Все, как обычно и ничего принципиально нового. В войне в Украине виноват Запад, который мешает России захватывать соседние с ней государства или куски их территорий и решать, куда им вступать, а куда не вступать. Стремясь ликвидировать соседнее государство (см. заявление Медведева о том, что Украины не будет на карте мира), Россия оказывается защищает свой суверенитет. Европа загнивает и там скоро к власти придут фашисты. Для России санкции, наоборот, благодать и открывают новые возможности.

Высказывания же о том, что НАДО делать в России - это уже классика жанра, которую можно описать известной путинской фразой "нет времени на раскачку". Хорошо и коротко это было подытожено на одном из каналов: "В следующем году запустить масштабный план по ремонту дорог в регионах; настроить систему здравоохранения и образования на помощь семьям с детьми; запустить комплексную программу модернизации ЖКХ; запустить программу по восстановлению сельских домов культуры, а также по модернизации сельских территорий. Наконец, предлагается сохранить Байкал. То есть, президент Путин предлагает сделать в качестве некой экстраординарной инициативы то, что должно было делаться на протяжении всех лет его правления в обычном режиме на уровне регионов и городов".

Ну, а если серьезно, куда важнее пустого содержания этой речи были сонные и угрюмые лица тех, кому ее пришлось слушать в зале, наглядно иллюстрирующие - никаких прорывов в развитии России под их руководством не будет. Поэтому крупные бизнесмены, которых Путин во время своей речи призывал связать будущее свое и своих детей с захваченной им Россией, глядя на все это, только усмехнутся и с еще большими усилиями начнут думать о том, как обзавестись гражданством развитых стран и перевести в них свои активы. И не только они, а все разумные люди, у кого такая возможность есть.

Что же касается международной политики, то сам состав участников прошедшего форума демонстрирует, что попытки путинской России выставить себя лидером коалиции недовольных гегемонией Запада - пустая болтовня. Будь это иначе, в числе участников форума мы бы увидели Си Цзиньпина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Нарендру Моди и других глав стран, которые могли бы составить такую коалицию и такую альтернативу западному миропорядку.

Однако все они уже хорошо знают цену его словам. Поэтому-то Путин выступал в одиночестве перед своими сонными чиновниками, призывая их начать делать то, на что у них уже было 20 с лишним лет. И этот факт говорит об их перспективах лучше, чем что-либо.