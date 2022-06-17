Таджикистан призвали отказаться от участия женщин и детей в "маршировках"

Специальный докладчик ООН по вопросу о торговле людьми Шивон Маллалли раскритиковала и назвала «произволом» привлечение школьников и студентов Таджикистана к «маршировкам», которые проводятся за несколько недель до определенного государственного праздника. Об этом сообщает Радио Озоди.

В «маршировках» - так в народе называют подготовку к парадам, шествиям и театрализованным представлениям на праздники Навруз, День молодежи, День независимости или День национального единства - иногда участвуют до 50-60 тысяч человек, большинство из них – школьники и студенты.

Спецдокладчик ООН Шивон Маллалли побывала в Таджикистане в декабре 2021 года. Свои выводы и рекомендации по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, она представила Совету ООН по правам человека 8 июня 2022 года. Маллалли отмечает, что профсоюзы и гражданское общество Таджикистана могут сыграть важную роль в недопущении принудительного привлечения детей и женщин к официальным мероприятиям.

Маликшо Неъматзода, председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, ранее отмечал, что профсоюзы не имеют никакого отношения к привлечению женщин и детей к «маршировкам». «Я все понимаю, я долгое время работал в Европе, где также проходят официальные мероприятия и в них участвуют миллионы человек. Декларируя стихи в таких мероприятиях, любой ребенок испытывает огромную гордость, поскольку именно его выбрали из тысячи сверстников», добавил Неъматзода.

В Таджикистане стало традицией привлекать студентов и школьников к участию в различных культурных мероприятиях. За месяц-полтора до определенного государственного праздника студентов привлекают к так называемым маршировкам, то есть подготовке к предстоящим парадам или шествиям на праздники Навруз, День молодежи, День независимости или День национального единства. «Маршировки» нередко проходят под палящим солнцем. В прошлом были случаи, когда участники "маршировок" просто падали в обморок. В марте этого года в Бохтаре скончалась ученица восьмого класса Шахноза Сафарова, которая вместе с одноклассниками участвовала в репетициях к празднованию Навруза. В администрации школы подтвердили участие Шахнозы в «маршировке», но отметили, что ученице стало плохо после репетиций. О том, что у Шахнозы заболевание легких, учителя не знали.

То есть, этот косплей всех тоталитарных режимов, от Мао Цзедуна до Саддама Хусейна, буквально убивает детей.

Между тем бывший министр образования и науки Таджикистана заявил, что не видит ничего плохого в «маршировках», а замминистра культуры Таджикистана утверждал, что молодые люди участвуют в «маршировках» добровольно и по собственному желанию, а некоторые влюбляются именно во время подготовки к праздникам.

По словам правозащитников, учащимся и студентам не только не платят за участие в официальных мероприятиях, но их часто не обеспечивают едой и водой. Они видят в «маршировках» наследие советской эпохи (которое в самом Таджикистане упорно называют чуть ли не национальной тысячелетней традицией) и считают, что нужно отказаться от такой практики. К этому призывает и специальный докладчик ООН по вопросу о торговле людьми. Реакции властей на критику Шивон Маллалли пока не последовало.