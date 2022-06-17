Садовская Аравия превращает хадж в инструмент репрессий

Несколько правозащитных групп и мусульманских организаций присоединились к кампании, осуждающей саудовские власти за то, что они использовали паломничество в хадж как средство подавления, либо запрещая некоторым мусульманам посещать страну, либо заманивая других в страну, только для того, чтобы их арестовывали и депортировали в страны, где им угрожает опасность.

Правовой Фонд "Санада" заявил в четверг, что власти Саудовской Аравии использовали паломничество в хадж и умру как средство «подавить диссидентов», которые бросали вызов политике страны.

«Правительство Саудовской Аравии непреклонно и неоднократно политизирует две священные мечети Мекки и Медины и превратило хадж и умру в инструмент репрессий, средство устранения противников и способ поддержки некоторых авторитарных режимов», — говорится в сообщении.

В 2019 году 2,5 миллиона мусульман во всем мире совершили хадж. Однако только 1000 саудовских резидентов совершили ежегодный исламский ритуал в 2020 году в разгар пандемии Covid-19. В 2021 году эта цифра увеличилась до 60 000 саудовских резидентов.

В этом году министерство хаджа и умры королевства объявило, что число паломников достигло одного миллиона. Все паломники должны быть моложе 65 лет, полностью вакцинированы против Covid-19 и показать отрицательный результат теста на коронавирус в течение 72 часов после прибытия в Саудовскую Аравию.

В то время как паломничество открыто для мусульман всего мира, правозащитные группы обеспокоены защитой и безопасностью приезжающих паломников.

Middle East Eye сообщила о случаях задержания уйгуров в Саудовской Аравии после въезда в страну для совершения паломничества.

Американские активисты протестовали в апреле от имени четырех представителей группы уйгуров, призывая Саудовскую Аравию не экстрадировать их в Китай, где им грозят произвольное задержание, пытки и преследования.

В 2019 году MEE также сообщила , что Саудовская Аравия отказала в визах для хаджа примерно 70 палестинским беженцам из Сирии. За год до этого Катар обвинил Эр-Рияд в отказе его паломникам в возможности совершить хадж — действие, которое каждый дееспособный мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. Королевство опровергло эти утверждения.

«Саудовский режим также не позволяет многим мусульманам совершать хадж или умру просто из-за их политической или идеологической позиции по некоторым вопросам или из-за осуществления своего права на свободу слова», — говорится в заявлении "Санада".

Министерство хаджа и умры КСА пока никак не прокомментировало эти заявления.