Новый УК Индонезии вызвал ожесточенные споры из-за "близости к шариату"

Индонезия снова столкнулась с потенциальным правовым кризисом, в то время как принятие спорного проекта уголовного кодекса — полная переработка действующего уголовного кодекса — кажется неизбежной.

Эдвард Омар Шариф Хиариж, заместитель министра юстиции и прав человека, заявил, что УК должен быть принят не позднее июля этого года, хотя дата публично не объявлена.

Проект нового кодекса был обнародован в 2019 году, что вызвало демонстрации по всей стране, некоторые из которых переросли в насилие.

Правозащитники были обеспокоены целым рядом статей — от богохульства до супружеской неверности — и опасались, что некоторые положения будут использованы против меньшинств и для подавления гражданских свобод.

С тех пор проект был обновлен, но изменения и исправления не были опубликованы в полном объеме. Основную проблему в кодексе "правозащитики" видят в растущем влиянии шариата.

«Проект Уголовного кодекса Индонезии отражает растущее влияние исламизма, поскольку многие исламисты считают его жемчужиной того, что они называют законами шариата», — сказал Андреас Харсоно, исследователь Human Rights Watch Indonesia.

«Это будет катастрофой не только для женщин, религиозных и гендерных меньшинств, но и для всех индонезийцев».

Проект уголовного кодекса предлагает комплексные изменения в действующий уголовный кодекс Индонезии, известный как Kitab Undang-undang Hukum Pidana или KUHP, путем добавления, удаления или расширения его формата и содержания.

Нынешний уголовный кодекс, который восходит к 1918 году во время голландского колониального периода, был кодифицирован и унифицирован в 1946 году после обретения Индонезией независимости. Он основан на системе гражданского права и представляет собой смесь голландского права, обычного права, известного как хукум адат, и современного индонезийского права, которое было добавлено с годами.

В результате изменений в действующем кодексе и дополнений законопроектов, относящихся к конкретным областям права, таких как Закон о насилии в семье и Закон о здравоохранении, многие статьи в действующем кодексе частично совпадают или противоречат друг другу.

Хотя процесс обновления кода начался более 10 лет назад и возглавлялся рядом различных администраций, этот последний толчок выпал в основном на долю 49-летнего Хиарижа из Индонезии, которого ласково называют профессором Эдди — благодаря его полномочия ученого-юриста и его опыт в области уголовного права.

После выпуска предложенного проекта уголовного кодекса (известного как RUU KUHP) в сентябре 2019 года последующие обновленные версии не были полностью обнародованы. По словам властей, новый проект не был обнародован, чтобы не вызвать «беспорядков», подобных тем, что наблюдались в 2019 году.

25 мая парламент Индонезии обсудил 14 наиболее «важных» статей последней версии проекта уголовного кодекса, а также таблицу вопросов и некоторые поправки, внесенные после протестов 2019 года.

Некоторые из так называемых «важных» статей включают:

Богохульство:

Богохульство уже является преступлением в Индонезии, хотя за эти годы неоднократно предпринимались попытки отменить закон, но все они потерпели неудачу. В соответствии с нынешним проектом уголовного кодекса определение закона о богохульстве должно быть расширено и будет сохранено текущее максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения для любого, кто будет признан враждебным по отношению к шести религиям и конфессиям, официально признанным в Индонезии. : ислам, протестантизм, католицизм, индуизм, буддизм и конфуцианство.

Сожительство:

Согласно предложенному законопроекту, не состоящие в браке пары, которые живут вместе, будут совершать преступление, наказуемое шестью месяцами тюремного заключения или штрафом, но только в том случае, если в полицию заявят их родители, дети или супруг. Критики законопроекта заявили, что этот закон может быть использован против членов сообщества ЛГБТК , поскольку однополые браки запрещены в Индонезии.

В соответствии с предыдущим проектом кодекса глава деревни мог заявить в полицию о совместном проживании не состоящих в браке пар. Это положение было удалено из последней версии проекта.

Секс вне брака:

Секс до брака в настоящее время не является незаконным в Индонезии (хотя супружеская измена запрещена), но новый проект кодекса позволяет родителям или детям сообщать в полицию о не состоящих в браке парах, если они подозревают, что те занимаются сексом. Как секс до брака, так и супружеская измена будут наказываться лишением свободы на срок до года или штрафом в соответствии с новым проектом уголовного кодекса.

Согласно последней версии проекта уголовного кодекса, смертная казнь, обычно выносимая за такие преступления, как терроризм, убийство и незаконный оборот наркотиков, теперь указана как «последняя мера». Он также будет иметь предлагаемый испытательный срок в 10 лет, после чего приговор может быть заменен пожизненным заключением, если будет установлено, что человек проявил раскаяние и исправился.

Новый проект кодекса по-прежнему считает преступлением аборты (с потенциальным тюремным заключением на срок до четырех лет), но разрешает эту процедуру в случаях неотложной медицинской помощи или если беременность является результатом изнасилования, при условии, что срок беременности менее 12 недель. Новая редакция приводит кодекс в соответствие с Законом о здравоохранении Индонезии от 2009 года.