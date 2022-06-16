Идлиб: как Хайат Тахрир аш-Шам пытается улучшить свой имидж

Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в северо-западной сирийской провинции Идлиб Абу Мухаммад аль-Джулани продолжает продвигать свой имидж умеренного и близкого к обществу политика с помощью ряда пропагандистских усилий. 9 июня он открыл проект скважины для снабжения водой нескольких деревень в районе Джабаль аль-Суммак, где проживает большинство друзов, в северной сельской местности Идлиба.

Фонд "Амджад Медиа", связанный с ХТШ, опубликовал видео встречи Аль-Джулани с видными деятелями в Джабаль аль-Суммаке. Он пообещал улучшить там условия, подчеркнув при этом услуги, уже предоставляемые ХТШ и аффилированным с ней Правительством Спасения.

Аль-Джулани также подчеркнул, что его визит не содержал никаких политических посылов и был полностью сосредоточен на оказании услуг в нескольких районах северо-западной Сирии.

Однако высказывания Аль-Джулани во время его визита в Джабаль-ас-Суммак были все же широко расценены как попытка обелить ХТШ в связи с некоторыми преступлениями ее членов. Также было несколько вопросов о проекте водяной скважины, детали которого еще не обнародованы.

Во время своего визита Джулани снял с себя и своей группы любую ответственность за предыдущие нападения, которым подвергалось население этого района, в частности резню, случившуюся от рук членов «Джабхат ан-Нусра» (как ранее называлась ХТШ) в деревне Калб-Лозе 10 июня 2015 г., когда были убиты 20 друзов.

Через несколько дней после резни «Джабхат ан-Нусра» заявила, что некоторые ее члены приняли участие в инциденте без приказа, что является явным нарушением директив руководства. Группа направило в село делегацию, чтобы успокоить жителей и подчеркнуть, что то, что произошло, было несправедливо и произошло без ведома руководства.

В беседе с Al-Monitor на условиях анонимности активист из Идлиба сказал: «Визит Голани в Джабаль аль-Суммак — это печально известная уловка, призванная сделать его очень популярным среди жителей подконтрольных ему территорий. Но в это поверят только дураки. Всем известно, что его пустые визиты, подобные публичным выступлениям Башара Асада, не могут скрыть тяжелые экономические условия и условия безопасности, царящие в этих районах».

За последние несколько лет Аль-Джулани несколько раз появлялся на публике, чтобы продвинуть свою репутацию умеренного лидера и повысить популярность ХТШ на фоне резкого повышения цен и ухудшений условий жизни.

В мае были распространены видеоролики, на которых Аль-Джулани посещает рынок в городе Идлиб в день Ид аль-Фитр в окружении сотен хорошо вооруженных силовиков, в том числе в штатском, среди большой толпы мирных жителей.

В марте агентство "Амджад" опубликовало фотографии встречи Аль-Джулани с рядом деятелей и высокопоставленных лиц на севере Сирии. Агентство заявило, что визит состоялся по приглашению жителей района Джебель-эз-Завия.

Аль-Джулани также был замечен на публике 31 января, когда он сопровождал министров и должностных лиц сирийского правительства спасения, связанного с ХТШ, в лагерь для перемещенных лиц Дейр-Хасан. Агентство "Амджад" сообщило, что визит стал частью кампании по поддержке перемещенных лиц в зимние месяцы.

7 января Аль-Джулани присутствовал на открытии дороги Алеппо-Баб аль-Хава вместе с премьер-министром сирийского правительства спасения Али Кедой. Дорога, которая является первым крупным проектом, реализованным в районах, неподконтрольных сирийскому режиму, обошлась примерно в 2 миллиона долларов и имеет длину около трех километров.

В ноябре 2021 года Аль-Джулани встретился с представителями министерства экономики правительства Спасения при поддержке Совета шуры ХТШ, чтобы обсудить экономическую ситуацию на севере Сирии и хлебный кризис.

В августе 2020 года Аль-Джулани появился в ресторане города Идлиб. Активисты, связанные с ХТШ, разместили видео и фотографии, на которых он разговаривает с мирными жителями и помогает готовить еду. В мае 2020 года Аль-Джулани посетил лагерь на севере Сирии и провел аудиенцию для перемещенных лиц.