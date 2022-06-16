Сирийские беженцы все чаще стараются покинуть Турцию

Жизнь в Турции становится все более невыносимой для многих из более чем 3,7 миллиона сирийцев, проживающих в стране, и некоторые теперь предпочитают уехать, чем продолжать мириться с расизмом, безработицей и эксплуатацией.

«Я не крал турецкие рабочие места. Я никого не беспокоил, у меня есть собственные сестры», — говорит 34-летний Аббас, сирийский беженец, который недавно уехал из Турции во Францию, имея в виду недавние обвинения сирийцев в сексуальном насилии.

«Я не занимал ничей дом. Но меня обвиняют во всех этом. И в итоге на меня напали. Но я даже не пошел в полицию. Это не имело бы значения».

Турция принимает сирийских беженцев с момента начала войны в 2011 году, но стремительный рост инфляции, сопровождаемый быстрым обесцениванием турецкой лиры, вызвал недовольство и ксенофобию в отношении беженцев.

33-летний Мухаммед, сирийский инженер, покинувший Турцию в феврале, говорит, что для него стало невозможным оставаться в турецком пограничном городе Хатай — регионе, который исторически оспаривался с Сирией и в котором долгое время проживало большое количество арабов — из-за изменение социальных настроений.

«Мы благодарны турецкому народу, который принимал нас в течение последних семи лет, но притеснения и отсутствие работы были ужасными», — сказал Мухаммед, который раньше работал сезонным рабочим на полях и на стройках.

«Высказывания против беженцев и антибеженские настроения в турецком обществе мешали нам удовлетворять наши основные потребности. Мне пришлось уехать к семье и детям».

Мухаммед, который сначала перебрался в Грецию, а затем в начале этого года оказался в Нидерландах, говорит, что за последние два года ему было почти невозможно найти работу, поскольку турецкие правила запрещали ему покидать свой город проживания, даже для трудоустройства.

«Турецкие предприятия платят нам меньшую зарплату и не регистрируют нас», - добавил он.

«Когда я ищу законную работу с законной зарплатой, то сталкиваюсь с угрозами».

Мухаммед сказал, что предпочел бы остаться в Турции, но его беспокоит возможность принудительного возвращения в Сирию, где он находится в списке "террористов" из-за своей оппозиции режиму Башара Асада.

Между тем в Турции ряд оппозиционных партий пытается извлечь свою грязную выгоду из проблемы сирийских беженцев.

После кампании главной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР), которая пообещала вернуть сирийцев в Сирию, в августе прошлого года в Анкаре вспыхнули беспорядки из=за того, что некий сириец убил турка в уличной драке.

С тех пор СНР смягчила свою риторику: ее лидер Кемаль Кылычдароглу встретился с сирийскими представителями, чтобы найти способ мирным путем отправить сирийцев обратно в их страну.

Однако другие также пытались извлечь выгоду из этого вопроса, например Умит Оздаг, лидер Партии Победы, который в последние месяцы вызвал шумиху в СМИ, пообещав отправить миллионы сирийцев, афганцев и пакистанцев в их страны.

Несмотря на свою первоначальную поддержку сирийских беженцев, правительство Партии справедливости и развития (ПСР) также пообещало вернуть около 1 миллиона сирийцев на север страны.

47-летний Шамиль, еще один сирийский беженец, который последние семь лет жил в турецких Шанлыурфе и Килисе, сказал, что отношение Турции к сирийцам резко изменилось.

«Последние три года у меня не было работы, кроме ежедневной тяжелой, такой как перевозка грузов», — сказал Шамиль, чья настоящая профессия — учитель английского языка. «Мой босс, который пытался говорить со мной по-английски, сердито смотрел на меня».

Покинув Турцию в декабре и отправившись в Германию, Шамиль говорит, что он согласен с тем, что сирийцы совершили в стране некоторые преступления. «Однако не мы несем ответственность за все плохое, что происходит в Турции», — добавил он. «Теперь каждое отдельное преступление вешают на нас».

Большая часть враждебности к сирийцам основана на предполагаемых различиях в образе жизни и этническом национализме со стороны некоторых турок, однако туркмены, этническое турецкое меньшинство в Сирии, бежавшие в Турцию, также столкнулись с жестоким обращением.

35-летний Ахмед, сирийский туркмен, который жил в Турции, пока не уехал в Нидерланды в феврале, тоже говорит, что подвергался расистскому обращению со стороны тех, кто номинально был соотечественником.

«Меня гнали за то, что я сириец, хотя я туркмен и говорю по-турецки», — сказал он.

«Последние два года было невозможно найти работу, потому что работодатели начали намекать, что я не заслуживаю работу только потому, что я из Сирии».

Ахмед сказал, что искал убежище в Турции, потому что это был единственный вариант.

«Если бы у нас к северу была Канада, мы могли бы эмигрировать туда», — сказал он. «Я уверен, что в тот или иной день меня бы включили в список людей, которых депортируют в Сирию. Мы в списке террористов из-за членов нашей семьи, которые оказали сопротивление режиму в Хомсе».

Турецкое правительство объявило о планах строительства жилья и предоставления услуг в регионах, которые находятся под контролем протурецких сил в Сирии, чтобы отправить туда до 1 миллиона сирийцев.

Однако многие беженцы считают, что эти районы не подходят для размещения большого количества сирийцев.

Они указывают, что эти районы отчаянно бедны из-за небольших внешних инвестиций и очень ограниченного пространства.

30-летний Адиль, который живет в Турции и работает переводчиком, сказал, что предпочел бы поехать в Европу.

«Жить в Турции больше нереально, — говорит он. «Поскольку экономика падает, некоторые люди делают из нас мишени. Мы — козлы отпущения за все плохое в этой стране».

Он добавил, что его преследуют, несмотря на то, что он туркмен из Сирии.

«Мы живем в более ужасных условиях, чем граждане Турции, но обращение с нами становится все жестче с каждым днем. Я не хочу оказаться в тюрьме сирийского режима из-за борьбы некоторых турецких политиков».