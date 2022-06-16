Саудовская Аравия воюет с радужной символикой

Власти Саудовской Аравии изъяли игрушки и одежду радужного цвета из столичных магазинов в рамках борьбы с гомосексуализмом, сообщает Middle East Eye со ссылкой на официальные СМИ королевства.

В репортаже государственного новостного канала «Аль-Эхбария» говорится, что чиновники министерства торговли вывозят ряд товаров из магазинов в столичном Эр-Рияде.

«Мы проводим ревизию предметов, которые противоречат исламской вере и общественной морали и пропагандируют гомосексуальные оттенки, ориентированные на молодое поколение», — сказал представитель министерства торговли.

Согласно отчету, радужные цвета передают детям «отравленное сообщение». Неясно, сколько предметов было изъято в ходе операции министерством торговли.

Список вещей, изъятых в ходе недавних рейдов, включает в себя радужные банты, юбки, шляпы и пеналы, большинство из которых, по-видимому, предназначались для детей младшего возраста.