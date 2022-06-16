Саудовская Аравия воюет с радужной символикой

16 июня в 17:00
Якуб Хаджич
Власти Саудовской Аравии изъяли игрушки и одежду радужного цвета из столичных магазинов в рамках борьбы с гомосексуализмом, сообщает Middle East Eye со ссылкой на официальные СМИ королевства.
В репортаже государственного новостного канала «Аль-Эхбария» говорится, что чиновники министерства торговли вывозят ряд товаров из магазинов в столичном Эр-Рияде.
«Мы проводим ревизию предметов, которые противоречат исламской вере и общественной морали и пропагандируют гомосексуальные оттенки, ориентированные на молодое поколение», — сказал представитель министерства торговли.
Согласно отчету, радужные цвета передают детям «отравленное сообщение». Неясно, сколько предметов было изъято в ходе операции министерством торговли.
Список вещей, изъятых в ходе недавних рейдов, включает в себя радужные банты, юбки, шляпы и пеналы, большинство из которых, по-видимому, предназначались для детей младшего возраста.
Антирадужные рейды произошли после того, как Саудовская Аравия запретила фильмы, в которым присутствуют сексуальные меньшинства. По сообщениям The Hollywood Reporter, в апреле королевство запретило показ нового фильма «Доктор Стрэндж» из-за включения ЛГБТ персонажа.
В 2020 году суд Саудовской Аравии приговорил гражданина Йемена к тюремному заключению и депортации за онлайн-видео в поддержку "прав ЛГБТ". Йеменский блогер Мохамед аль-Бокари был приговорен 20 июля к 10 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 саудовских риалов (2700 долларов США) по обвинению в «нарушении общественной морали путем пропаганды гомосексуализма в Интернете» и «подражании женщинам».
В 2016 году власти Саудовской Аравии арестовали врача за то, что он повесил радужный флаг над своим домом, не подозревая, что он символизирует права ЛГБТ".
Согласно CNN Arabic, врач купил флаг в Интернете, просто потому что его детям показались красивыми цвета радуги. Видимо не последние жертвы политизации радуги.