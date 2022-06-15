Жителей Чечни насильно отправляют на войну в Украину под видом «добровольцев»

Представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев рассказал, что в Чечне похищают людей и ставят им ультиматум: или едете в Украину воевать, или по сфабрикованному уголовному делу вас посадят в тюрьму.

Кроме того, силовики могут угрожать похищением и пленом родственникам потенциального «добровольца».

«Некоторые начальники РОВД зарабатывают на этом. После похищения человека объявляют семье: „Ваш сын или брат провинился. Либо он сейчас отправится в Украину, либо мы его сейчас по уголовному делу закроем“. Родственники предлагают деньги, а полицейские начальники охотно берут. Начальник РОВД Серноводского района Хас-Магомед Магомадов даже установил таксу — 450 тысяч рублей за откуп от Украины. Мы точно знаем, что он берет взятки, так как сумели подтвердить факты похищений и откупа нескольких людей», — сказал Янгулбаев.

По словам представителя Вайфонда, люди подчиняются, потому что считают, что умереть от пули не так страшно, как от пыток. Также силовики используют и более экзотические методы.