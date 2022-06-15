80% детей в секторе Газа страдают от депрессии

Четверо из пяти детей в секторе Газа страдают от депрессии, печали и страха, вызванных пятнадцатью годами израильской блокады территории, говорится в отчете, опубликованном организацией Save the Children (Спасите детей).
В докладе под названием «В ловушке» были опрошены 488 детей и 168 родителей и опекунов в секторе Газа. Это стало продолжением аналогичного исследования, проведенного организацией в 2018 году.
Блокада сектора Газа началась в июне 2007 года, что серьезно повлияло на экономику территории и сильно ограничило передвижение. Это особенно затронуло детей, которые составляют 47 процентов двухмиллионного населения Газы.
Около 800 000 детей из Газы никогда не знали жизни без блокады, и им пришлось столкнуться с тем, что в отчете называется шестью опасными для жизни ситуациями — пятью эскалациями насилия и пандемией COVID-19.
Последнее исследование Save the Children показало, что психическое благополучие детей, молодых людей и опекунов резко ухудшилось с момента их последнего отчета четыре года назад, при этом число детей, сообщающих об эмоциональном стрессе, увеличилось с 55 до 80 процентов.
Отчет также показал, что значительно увеличилось число детей, которые сообщили о том, что чувствуют страх (84 процента по сравнению с 50 процентами в 2018 году), нервозность (80 процентов по сравнению с 55 процентами), печаль или депрессию (77 процентов по сравнению с 62 процентами) и горе (78 процентов по сравнению с 55 процентами).
Организация «Спасите детей» также сообщила, что более половины детей в Газе думали о самоубийстве, а трое из пяти — о членовредительстве.
Было установлено, что факторами, способствующими кризису психического здоровья детей и молодежи в Газе, являются отсутствие доступа к базовым услугам, таким как медицинское обслуживание, и продолжающаяся блокада.
По словам медицинских работников, опрошенных в отчете, 79 процентов детей Газы страдали от ночного недержания мочи в течение последних нескольких лет, и 59 процентов из них заявили, что увеличилось число детей, испытывающих трудности с речью, языком и общением.
Организация Save the Children предупредила, что влияние этих симптомов на развитие, обучение и социальное взаимодействие детей является как немедленным, так и долгосрочным.