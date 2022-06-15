80% детей в секторе Газа страдают от депрессии

Четверо из пяти детей в секторе Газа страдают от депрессии, печали и страха, вызванных пятнадцатью годами израильской блокады территории, говорится в отчете, опубликованном организацией Save the Children (Спасите детей).

В докладе под названием «В ловушке» были опрошены 488 детей и 168 родителей и опекунов в секторе Газа. Это стало продолжением аналогичного исследования, проведенного организацией в 2018 году.

Блокада сектора Газа началась в июне 2007 года, что серьезно повлияло на экономику территории и сильно ограничило передвижение. Это особенно затронуло детей, которые составляют 47 процентов двухмиллионного населения Газы.

Около 800 000 детей из Газы никогда не знали жизни без блокады, и им пришлось столкнуться с тем, что в отчете называется шестью опасными для жизни ситуациями — пятью эскалациями насилия и пандемией COVID-19.

Последнее исследование Save the Children показало, что психическое благополучие детей, молодых людей и опекунов резко ухудшилось с момента их последнего отчета четыре года назад, при этом число детей, сообщающих об эмоциональном стрессе, увеличилось с 55 до 80 процентов.

Отчет также показал, что значительно увеличилось число детей, которые сообщили о том, что чувствуют страх (84 процента по сравнению с 50 процентами в 2018 году), нервозность (80 процентов по сравнению с 55 процентами), печаль или депрессию (77 процентов по сравнению с 62 процентами) и горе (78 процентов по сравнению с 55 процентами).