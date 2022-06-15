Общество

80% детей в секторе Газа страдают от депрессии

15 июня в 16:00 Якуб Хаджич 0

Четверо из пяти детей в секторе Газа страдают от депрессии, печали и страха, вызванных пятнадцатью годами израильской блокады территории, говорится в отчете, опубликованном организацией Save the Children (Спасите детей).

В докладе под названием «В ловушке» были опрошены 488 детей и 168 родителей и опекунов в секторе Газа. Это стало продолжением аналогичного исследования, проведенного организацией в 2018 году.

Блокада сектора Газа началась в июне 2007 года, что серьезно повлияло на экономику территории и сильно ограничило передвижение. Это особенно затронуло детей, которые составляют 47 процентов двухмиллионного населения Газы.

Около 800 000 детей из Газы никогда не знали жизни без блокады, и им пришлось столкнуться с тем, что в отчете называется шестью опасными для жизни ситуациями — пятью эскалациями насилия и пандемией COVID-19.

Последнее исследование Save the Children показало, что психическое благополучие детей, молодых людей и опекунов резко ухудшилось с момента их последнего отчета четыре года назад, при этом число детей, сообщающих об эмоциональном стрессе, увеличилось с 55 до 80 процентов.

Отчет также показал, что значительно увеличилось число детей, которые сообщили о том, что чувствуют страх (84 процента по сравнению с 50 процентами в 2018 году), нервозность (80 процентов по сравнению с 55 процентами), печаль или депрессию (77 процентов по сравнению с 62 процентами) и горе (78 процентов по сравнению с 55 процентами).

Организация «Спасите детей» также сообщила, что более половины детей в Газе думали о самоубийстве, а трое из пяти — о членовредительстве.

Было установлено, что факторами, способствующими кризису психического здоровья детей и молодежи в Газе, являются отсутствие доступа к базовым услугам, таким как медицинское обслуживание, и продолжающаяся блокада.

По словам медицинских работников, опрошенных в отчете, 79 процентов детей Газы страдали от ночного недержания мочи в течение последних нескольких лет, и 59 процентов из них заявили, что увеличилось число детей, испытывающих трудности с речью, языком и общением.

Организация Save the Children предупредила, что влияние этих симптомов на развитие, обучение и социальное взаимодействие детей является как немедленным, так и долгосрочным.

Она призвала правительство Израиля предпринять немедленные шаги по снятию блокады сектора Газа и прекращению продолжающейся оккупации.

«Мы призываем все стороны устранить коренные причины этого конфликта и предпринять шаги для защиты всех детей и семей, которые заслуживают жить в безопасности и достойно. Нам необходимо немедленно положить конец конфликту и экономическим лишениям, которые являются огромным источником стресса в жизни детей, а также принять меры для поддержки потенциала выживания и устойчивости детей и их семей в секторе Газа», — говорится в заявлении организации.

Автор: Якуб Хаджич
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