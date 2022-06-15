Türkiye Hava Yolları: новое имя ведущего авиаперевозчика Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая национальная авиакомпания проведет ребрендинг и вместо Turkish Airlines теперь будет называться Türkiye Hava Yolları ("Авиалинии Турции" буквально) в рамках недавнего стремления к тому, чтобы его страна была известна на международном уровне как «Türkiye», а не как «Turkey».

Ранее в этом месяце Анкара направила письмо в ООН, официально зарегистрировав название страны как «Türkiye» — так оно пишется и произносится по-турецки. Страна назвала себя «Türkiye» в 1923 году после провозглашения независимости.

Правительство Эрдогана заявило во вторник, что название «Türkiye» лучше отражает турецкую культуру и ценности. Некоторые наблюдатели говорят, что этот шаг является частью попытки отделаться от ассоциаций с индейкой (turkey на английском языке).

Иронично, что Турция стремиться избавиться от ассоциаций с индейкой в англоязычном мире, хотя это птицу назвали turkey из-за ассоциаций с Турцией (точнее с торговцами из Османской империи), а не наоборот.

«Turkey больше нет. Это Türkiye», — сказал Эрдоган во время церемонии, посвященной запуску нового спутника связи.

Эрдоган продолжил: «Türkiye Hava Yolları будет написано на корпусах наших самолетов вместо Turkish Airlines».

ООН и НАТО официально начали использовать «Türkiye» вместо «Turkey». Некоторые высокопоставленные иностранные деятели, посещающие Анкару, также сделали переход.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визитов в Хельсинки и Стокгольм на этой неделе назвал страну «Турцией», как и президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Последним двум странам вообще приходится особенно осторожно выбирать слова, говоря о Турции.

Ну а нас, как обычно, это все не касается, так как в русском языке все остается без изменений. Турция есть Турция.

Отметим, что конечно же это все больше чем просто ребрендинг. В мире где даже предлоги "в" и "на" сверхполитизированы (как в случае с Украиной и Донбассом) названия брендов остаются крайне важными именно с точки зрения национальных интересов. Другое дело, что можно спорить насколько действительно новое название той же авиакомпании благозвучно для нетурецкого уха. И тут, увы, можно потерять в итоге больше чем приобрести.