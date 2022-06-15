Исламофобия в России: доклад на английском

Разумные мусульмане в России и на постсоветском пространстве хорошо знают сущность и историю отношения этого государства к Исламу и его последователям.

Однако Кремль продолжает вести свою пропаганду во всем мире, в том числе представляя Россию как друга Ислама и мусульман. И в такой ситуации очень важно, чтобы выходили материалы, открывающие нашим задурманенным кремлевской пропагандой единоверцам глаза на реальное отношение России к Исламу и мусульманам.

Поэтому очень кстати Центр изучения исламофобии опубликовал на английском доклад "Русская исламофобия: от средневекового царства до пост-советского человека", название которого дает понимание его содержания.

Представляем этот доклад вниманию тех наших читателей, которые читают по-английски и рекомендуем использовать его в просвещении наших англоязычных единоверцев, в том числе раскидав ссылку на него на соответствующих площадках.

Доклад https://iphobiacenter.org/wp-content/uploads/2022/06/Islamophobia-Russia.pdf