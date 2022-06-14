Марокканцы реагируют на смертный приговор Брахиму Саадуну

Смертный приговор марокканцу, вынесенный "судом" в ДНР, вызвал горячие призывы к его освобождению среди простых марокканцев и сдержанную реакцию марокканского правительства.
Напомним, что Брахим Саадун, получивший украинское гражданство в 2020 году (как выяснилось буквально недавно), был приговорен к смертной казни вместе с двумя британцами на прошлой неделе в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) по обвинению в наемничестве.
21-летний парень, который, по словам друзей и родственников, присоединился к украинской армии после российского вторжения в страну, ранее учился в Киеве на инженера-авиатора, куда он переехал в 2019 году.
Организация Объединенных Наций назвала смертный приговор Саадуну «военным преступлением».
В единственном комментарии, сделанном Рабатом по этому поводу, дипломатические источники в посольстве Марокко в Киеве, процитированные поздно вечером в понедельник официальным новостным агентством королевства, сообщили, что Саадун был задержан в форме украинской армии как боец морской пехоты Вооруженных сил Украины.
В кратких комментариях неназванных дипломатических источников добавлено, что Саадуна удерживает «организация, не признанная ни Организацией Объединенных Наций, ни марокканским королевством».
Несмотря на относительное молчание марокканского правительства, дело Саадуна вызвало реакцию в его родной стране.
Марокканские пользователи Твиттера выступили за освобождение Саадуна под хэштегом #Save_Brahim. (Спасите Брахима)
Амина Бу Аяш, глава Национального совета по правам человека, независимого марокканского органа, которое по конституции осуществляет надзор за действиями правительства, в понедельник призвала марокканские власти вмешаться в дело Саадуна.
Однако она также отметила, что Саадун «имеет двойное гражданство, что усложняет ситуацию, тем более что он находится на украинской земле, а признается гражданство страны, в которой он проживает».
«Сейчас важно и важнее всего защитить Брахима Саадона, где бы он ни находился, от смертного приговора, поскольку он гражданин Марокко», — цитируют местные СМИ слова Бу Аяша.
Отец Брахима Саадуна, Тахир, сказал местному изданию Hespress, что Брахим был отличником и «гением». Он утверждал, что с его сыном следует обращаться как с военнопленным, что он присоединился к украинским войскам в качестве переводчика и сдался российским силам в гражданской одежде.
Вторя аналогичной позиции, Марокканский центр по правам человека осудил смертный приговор, который, по его словам, был вынесен «военным судом», потребовав вернуть пленника в Марокко для суда на его родине.
Организация также раскритиковала марокканское правительство и его министерство иностранных дел за их молчание, призвав правительство направить адвокатов для поддержки Саадуна и связаться с российским правительством, чтобы обеспечить его освобождение.