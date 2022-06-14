Марокканцы реагируют на смертный приговор Брахиму Саадуну

Смертный приговор марокканцу, вынесенный "судом" в ДНР, вызвал горячие призывы к его освобождению среди простых марокканцев и сдержанную реакцию марокканского правительства.

Напомним, что Брахим Саадун, получивший украинское гражданство в 2020 году (как выяснилось буквально недавно), был приговорен к смертной казни вместе с двумя британцами на прошлой неделе в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) по обвинению в наемничестве.

21-летний парень, который, по словам друзей и родственников, присоединился к украинской армии после российского вторжения в страну, ранее учился в Киеве на инженера-авиатора, куда он переехал в 2019 году.

Организация Объединенных Наций назвала смертный приговор Саадуну «военным преступлением».

В единственном комментарии, сделанном Рабатом по этому поводу, дипломатические источники в посольстве Марокко в Киеве, процитированные поздно вечером в понедельник официальным новостным агентством королевства, сообщили, что Саадун был задержан в форме украинской армии как боец морской пехоты Вооруженных сил Украины.

В кратких комментариях неназванных дипломатических источников добавлено, что Саадуна удерживает «организация, не признанная ни Организацией Объединенных Наций, ни марокканским королевством».

Несмотря на относительное молчание марокканского правительства, дело Саадуна вызвало реакцию в его родной стране.

Марокканские пользователи Твиттера выступили за освобождение Саадуна под хэштегом #Save_Brahim. (Спасите Брахима)

Амина Бу Аяш, глава Национального совета по правам человека, независимого марокканского органа, которое по конституции осуществляет надзор за действиями правительства, в понедельник призвала марокканские власти вмешаться в дело Саадуна.