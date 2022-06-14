В Крыму задержан крымский татарин, признавшийся в поджоге военкомата

В Крыму на прошлой неделе по подозрению в поджоге администрации села Пушкино Советского района задержали 25-летнего Азиза Файзуллаева. Уже к вечеру того же дня появилось видео с его признаниями, где он говорит, что сделал это, протестуя против войны.

О поджоге администрации Пушкино в Советском районе сообщил 5 июня телеграм-канал Baza. В сообщении, которое сопровождалось несколькими фотографиями, говорилось, что в здание бросили «коктейль Молотова», в помещении для заседаний местных депутатов начался пожар, который быстро потушили. Никто не пострадал.

Вечером 7 июня местные издания сообщили, что подозреваемый в поджоге был задержан ФСБ и полицией, которые проводят проверку по статье диверсия или теракт. Вместе с сообщением распространялось видео, где 25-летний житель Пушкино Азиз Файзуллаев признается в поджоге.

«Хочу чистосердечно признаться в том, что 5 июня 2022 года, будучи несогласным с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией на территории Украины, совершил поджог здания администрации Пушкинского сельского поселения двумя «коктейлями Молотова», предварительно разбив окно. Хочу принести свои искренние извинения крымчанам и жителям села Пушкино. В содеянном искренне раскаиваюсь. Обещаю, подобного больше не повторится. За совершенные действия испытываю чувство стыда. Готов понести наказание в соответствии с законом», — говорит Файзуллаев.

При этом родственники Файзуллаева убеждены, что он не совершал данный поступок, и что его, говоря по простому, подставили.