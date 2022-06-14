В казахстанской столице разрешили митинг против войны в Украине

Акимат столицы Казахстана согласовал проведение 25 июня митинга в поддержку Украины на площади перед цирком, сообщает Радио Азаттык.

Власти Нур-Султана одобрили уведомление гражданской активистки Айгерим Шадеевой, получившей ранее четыре отказа на заявки на проведение антивоенной акции. Пятое по счету уведомление она направила в акимат в конце мая.

Как сообщила Шадеева, митинг 25 июня намечен на 14 часов по местному времени.

Единственный на данный момент разрешенный митинг в поддержку Украины прошел в Алматы 6 марта, он собрал тысячи участников. Звучали лозунги «Путин, Гаага, тюрьма!» и «Токаев, не молчи!»

После этой акции активисты подали множество уведомлений на проведение антивоенных выступлений, но местные власти отвечали отказом под различными предлогами.