В казахстанской столице разрешили митинг против войны в Украине

Акимат столицы Казахстана согласовал проведение 25 июня митинга в поддержку Украины на площади перед цирком, сообщает Радио Азаттык.
Власти Нур-Султана одобрили уведомление гражданской активистки Айгерим Шадеевой, получившей ранее четыре отказа на заявки на проведение антивоенной акции. Пятое по счету уведомление она направила в акимат в конце мая.
Как сообщила Шадеева, митинг 25 июня намечен на 14 часов по местному времени.
Единственный на данный момент разрешенный митинг в поддержку Украины прошел в Алматы 6 марта, он собрал тысячи участников. Звучали лозунги «Путин, Гаага, тюрьма!» и «Токаев, не молчи!»
После этой акции активисты подали множество уведомлений на проведение антивоенных выступлений, но местные власти отвечали отказом под различными предлогами.
Неразрешенные акции в Казахстане заканчиваются задержаниями, привлечением к административной ответственности.
В апреле полиция задержала участников гражданского движения «Oyan, Qazaqstan», которые вышли к российскому консульству в Алматы, чтобы выразить протест действиям России в Украине и почтить память жертв военных преступлений. Они легли на асфальт со связанными руками — это была явная отсылка к кадрам из украинского города Бучи, на улицах которого после отхода российских войск лежали тела убитых мирных жителей, у многих были связаны руки. Акция продлилась несколько минут, полицейские затолкали активистов в автозаки с применением силы.
В марте, выступая с «посланием народу», президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что закон о мирных собраниях (широко критикуемый правозащитниками как не соответствующий международным стандартам) «позволяет гражданам беспрепятственно проводить митинги», осудил деятельность «провокационно настроенных активистов» и добавил, что «дальнейших послаблений не будет».