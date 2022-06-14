В Армении начали ломать носы армянским "героям"

Сенсационное событие произошло на днях в Ереване, где местный житель Карен Хачатрян (на фото) отбил нос памятнику "героя борьбы за Арцах" Леониду Азгалдяну.

Мужчина обосновал свои действия тем, что из-за таких как Азгалдян, которые 30 лет назад требовали присоединения Карабаха к Армении (т.н. "Миацума"), эта страна оказалась в той яме, из которой не может выбраться до сих пор.

"Я вновь повторяю, что разбил статую Леонида Азгалдяна, потому что из-за него и из-за таких как он наша нация оказалась в нынешнем состоянии. Из-за него у нас оказалось столько жертв как в 2020 году, так и до этого за 30 лет. В 90-е годы было совершено бессмысленное бандитское нападение на соседнее с нами государство. Мы 30 лет оккупировали их земли, а теперь несем ответственность за это. Я за справедливость, я защищаю тех, кто справедлив. Кроме того, хочу сказать, что наша армянская нация до сих пор страдает из-за предателя своей родины Азгалдяна. Какой нам враг Азербайджан, что он нам плохого сделал? Разве они захватили землю, что они сделали, разве они совершили убийства, что плохое они сделали нам? Азербайджанцы наконец-то освободили свои земли, и разве они оккупировали наши земли? Предатели армянского народа оккупировали земли Азербайджана и предали нас огню", - заявил Хачатрян.

Сообщается, что он выступил в поддержку Никола Пашиняна, которого сейчас пытается сместить реваншистская армянская оппозиция, и призвал разобраться с ней... азербайджанские силовые структуры. "Было бы неплохо пригласить азербайджанские правоохранительные органы в Армению. Только правоохранительные органы Азербайджана могут навести порядок в Армении, очистить площадь Франции от этой оппозиции", - заявил Хачатрян.

Конечно, нельзя исключить, что все эти действия - провокация оппозиции против Пашиняна, призванная выставить его сторонников "врагами нации". Потому что в противном случае это говорит об очень радикальной смене настроений в обществе Армении, пусть даже пока и на уровне таких героев-одиночек как этот.

Ведь по сути-то он абсолютно прав. И рано или поздно, если с армянскими реваншистами не справятся сами разумные армяне, нацеленные на примирение с Азербайджаном и Турцией, это придется делать указанным двум странам.