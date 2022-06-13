Британский турист пропал и нашелся в Египте. Что нам говорит эта новость?

Британский турист в Египте, который пропал без вести на четыре дня, был найден живущим спокойно в семейном доме у реки Нил, сообщают местные СМИ.

После сообщений о том, что турист по имени Бенджамин пропал без вести, полиция и спасатели искали его в течение четырех дней. А затем обнаружили, что он живет в деревне Ар-Раяна Бил Хаджир в провинции Сохаг, в 40 километрах от того места, где его видели в последний раз.

Бенджамин сказал, что не ожидал такого гостеприимства, которое он получил от местных жителей, что указывает на то, что у него было большое желание жить в сельской местности, поскольку он был «любителем простой жизни».

Ар-Раяна Бил Хаджир находится на восточном берегу реки Нил и имеет население около 15 000 человек. Она считается одной из самых бедных деревень в Сохаге.

Ежегодно Египет посещают сотни тысяч британских туристов. Индустрия туризма страны только что вышла из десятилетия политических потрясений и пандемии Covid-19.

Хотя нападения на туристов в основном прекратились с тех пор, как они достигли пика в 1990-х годах, случались и инциденты со смертельным исходом.

Поэтому не удивительно, что совершенно заурядная история попала в новостные ленты именно благодаря такому исходу. История с пропавшим туристом в Египте словно обязана закончится так плохо, как только возможно, что и случилось не так давно с итальянским студентом, чье изуродованное тело нашли недалеко от Каира. Вряд ли кто-нибудь подозревал бы что-то такое же плохое, если бы человек не выходил на связь в Финляндии или Исландии.

В данном же случае британский турист пропал лишь потому что полюбил простую жизнь египетских крестьян-мусульман. Дай Аллах, чтобы таких случаев было больше, чем новостей о войнах и голоде.