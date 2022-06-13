Сомали испытывает феноменальный голод

Гуманитарные организации предупредили на прошлой неделе, что Сомали столкнулась с самой сильной засухой за последние десятилетия и разрушительным голодом после того, как сезон дождей оказался плохим уже в четвертый раз подряд.

Агентства ООН предупредили, что почти четверть миллиона человек уже столкнулись с голодом из-за усиливающейся засухи, стремительного роста мировых цен на продовольствие и недостаточного финансирования гуманитарной помощи.

«Сомали грозит беспрецедентный пятый подряд неудачный сезон дождей, а это означает, что сотни тысяч людей столкнутся с риском голода», — сказал Адам Абдельмула, координатор гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (ООН) в Сомали. «Голод унес жизни 260 000 сомалийцев в 2010–2011 годах».

Согласно совместному заявлению Всемирной продовольственной программы ООН (FFP), Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), ЮНИСЕФ и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

После четырех неудачных сезонов дождей стало трудно найти местную пищу, и метеорологи ожидают, что засуха продолжится, поскольку изменение климата нарушает режим дождей в регионе. Около 3 миллионов голов скота погибли из-за засухи с середины 2021 года, в результате чего семьи пастухов остались без ресурсов.

Последовавший за этим спад производства молока и мяса также привел к усугублению недоедания среди детей в сельской местности.

Параллельно российское вторжение в Украину нарушило глобальные продовольственные цепочки и вызвало скачок цен на основные товары, включая крупы и кулинарные масла, крупнейшими мировыми экспортерами которых являются и Россия, и Украина.

Агентства ООН говорят, что им нужно больше средств, чтобы справиться с кризисом. Их план гуманитарного реагирования на 2022 год на данный момент профинансирован только на 18 процентов.

Феноменальный голод почти неизбежно ведет за собой другие беды - войны, миграцию и другие.