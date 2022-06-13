Власти Индии сносят дома мусульман на фоне протестов против исламофобии

Индийские власти в минувшие выходные снесли бульдозерами дома нескольких мусульман, которые организовывали акции протеста против подстрекательских комментариев о пророке Мухаммаде со стороны представителя правящей партии.

По сообщениям местных СМИ, дома в городах Канпур, Сахаранпур и Праяградж (бывший Аллахабад) были снесены в присутствии полиции или же готовятся к сносу.

Местные органы власти, многие из которых принадлежат к правой БДП Нарендры Моди, утверждают, что эти дома были незаконными постройками.

Главный министр крупнейшего штата Индии Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, известный своими ненавистническими и подстрекательскими высказываниями в адрес мусульман, заявил, что снос домов будет продолжаться для уничтожения «преступников и мафии».

Тысячи мусульман за последние несколько недель протестовали против уничижительных комментариев, сделанных ныне отстраненным представителем БДП. Полиция отреагировала жестоким избиением протестующих палками и дубинками.

Около 230 человек были арестованы в семи районах штата Уттар-Прадеш после протестов, которые переросли в насилие 10 июня.

Сотни других были арестованы по всей Индии, а еще два человека были убиты в восточном городе Ранчи предположительно во время полицейской стрельбы.

Сообщается, что Индию обвиняют в использовании сноса домов в качестве карательного наказания для подозреваемых в совершении преступлений. Многие из снесенных домов принадлежат членам мусульманской общины Индии.

Ранее в этом году власти Мадхья-Прадеша, Дели и Гуджарата снесли дома, магазины и вход в мечеть вскоре после того, как правые индуистские экстремисты организовали подстрекательские митинги в мусульманских районах.