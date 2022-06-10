Топовый футболист "Арсенала" принял Ислам

Футболист «Арсенала» Томас Парти подтвердил, что стал мусульманином в легком видео, в котором также раскрываются подробности его личной жизни.

Видео Парти было размещено в социальных сетях известной ганской журналисткой Наной Аба Анамоа в пятницу.

«Я вырос с мусульманами, так что, в конце концов, это одно и то же», — сказал Парти, объявивший, что его мусульманское имя — Якубу, согласно новостному сайту Pulse Ghana. Примечательно, что в русскоязычной википедии его страница уже называется "Якубу Парти", хотя англоязычная википедия все еще зовет его Thomas Partey.

На вопрос, почему он обратился в Ислам, вице-капитан сборной Ганы ответил: «У меня есть девушка, которую я люблю».

«Я знаю, что мои подружки покинут меня, но это не проблема», — сказал полузащитник Парти.

Затем он подтвердил, что его избранница, которая, по слухам, является марокканкой, является мусульманкой.

Видео в Твиттере появилось после того, как в марте появилась фотография, на которой Парти стоит рядом c мусульманским имамом.