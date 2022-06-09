Враги мусульман хотят усмирять Украину мусульманским пушечным мясом

Давний враг мусульман Евгений Сатановский выступил против планов умеренной части российских ястребов ограничиться в Украине захватом Донбасса и черноморско-азовского побережья.

"Любой кусок бывшей Украинской СССР и бывшей Украины, которая останется не под контролем российской армии, не будет денацифицирована и не будет демилитаризована вне зависимости от того, что и кем будет по этому поводу будет обещано, подписано, с этой территории будут лететь ракеты, с этой территории будут идти диверсанты, это ясно ну даже ежу", - сказал Сатановский.

Поэтому, по мнению сиониста, войну можно будет прекращать только тогда, когда российская армия возьмет под контроль украинско-польскую границу. В том же духе выступил и еще один палач мусульман - генерал Владимир Шаманов (на фото), заявивший, что усмирение Украины, которое они называют "операцией по денацификации и демилитаризации" может занять до 10 лет.

Вообще-то сама Украина не собирается соглашаться с оккупацией новой порции своих территорий, намереваясь воевать до тех пор, пока российские войска не уйдут минимум на границы по состоянию до 24 февраля. Но просто оцените людоедский настрой этих маньяков-исламофобов. Им плевать не то, что на страдания украинцев - они готовы ежедневно перемалывать в войне сотни россиян, как это происходит сейчас, в течение десяти лет, уже не говоря о сотнях миллиардов лишь прямых затрат на эту войну, не считая косвенных потерь от санкций.

Меж тем, одни из наибольших потерь в этой войне приходятся на мусульманские регионы. То есть, если раньше Шаманов усмирял Чечню, заваливая ее русским пушечным мясом, то сейчас кавказским и татаро-башкирским пушечным мясом планируют усмирять Украину.

Кавказцы, татары, башкиры, живущие в России - это точно та перспектива, которую вы хотите для своих детей? А если нет, не пора ли начать хотя бы роптать и задавать вопросы, зачем вам это?