"Раввин в изгнании" есть. Почему в России не нашлось муфтия в изгнании?

Газета Jerusalem Post, ссылаясь на журналистку Авиталь Чижик-Гольдшмидт, сообщила, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт (на фото) с супругой покинули Россию из-за того, что он отказался поддержать войну против Украины.

Сама Чижик-Гольдшмидт является невесткой раввина. Вот, что она написала в своем блоге: «Теперь наконец я могу сообщить, что мои свекор и свекровь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецн Дара Гольдшмидт оказались под давлением властей, которые требовали, чтобы те поддержали «спецоперацию» в Украине, но они отказались», - заявила она.

Не менее интересно то, что по сообщениям различных еврейских ресурсов, эмигрировавшего из-за давления Гольдшмидта отказались смещать с должности его коллеги по московской еврейской общине. Перед очередными выборами ее лидера израильские раввины Лау и Йосеф обратились к московской общине с призывом переизбрать Гольдшмидта на следующие 7 лет, что и было сделано 7 июня.

Что можно сказать по этому поводу?

С одной стороны Пинхас Голдьшмидт точно не друг мусульман и далеко не однозначный персонаж в плане его отношений с Кремлем, о чем мы писали еще семь лет назад (https://golosislama.com/news.php?id=28619). И в этой связи стоит обратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, никаких публичных заявлений по этому поводу он лично не делал, а от того, что заявил или написал кто-то другой, всегда можно отказаться. Поэтому одни из этой истории вынесут одно впечатление, а другим ее можно преподнести иначе, и в итоге будет сплошной выигрыш или, как говорят у раввинов, гешефт.

Во-вторых, Гольдшмидт фактически и так жил вне России, изначально будучи иностранцем и бывая в ней скорее наездами. Будут ли эти наезды продолжаться и дальше, это интересный вопрос, ответ на который возможно позволит понять истинную суть происходящего. Но как бы то ни было прекращение наездов и эмиграция из своей страны это все-таки не одно и то же.

То есть, называя вещи своими именами, нельзя исключить того, что раввину, работающему в Европе и известному своими связями с Кремлем, создается легенда, которая позволит ему и дальше продолжить свою деятельность. Причем, так, что в самой России он от нее всегда можно будет отмежеваться.

Но как бы то ни было, даже если это легенда (а не факт, что это так), она все равно показательна и является поводом для размышления для российских официозных мусульман. Ведь среди их центральных фигур не нашлось ни одного, кто ни на самом деле, ни по легенде отказался бы прогнуться под Кремль в этом вопросе. Причем, если в отношении муфтиев, работающих "на земле" это еще можно понять и объяснить опасением потерять свою "паству" (хотя в большинстве случаев это страх потерять не людей, а кормушку), то в отношении мусульманских аналогов Пинхаса, тоже работающих на европейскую аудиторию, это вообще не поддается никакому объяснению. Ведь они могли бы технично отскочить от Кремля, как и он, а вместо этого поехали с агрессорами и оккупантами в самое пекло войны - Мариуполь.

Наконец, тут интересна продвигаемая модель - раввина общины в изгнании. Ведь, если считать, что все это правда, с современными средствами коммуникации ничто не мешает раввину как аналогу муфтия отвечать на вопросы своей паствы и разбирать их. Хоть давая "фетвы" через переписку, хоть проводя разбирательства с их участниками через zoom или skype. И в принципе ничего не мешало бы принципиальному и авторитетному муфтию российских мусульман, если бы таковой нашелся, делать то же самое.

Проблема в том, что иудеи, которые до последнего времени не испытывали при Путине никаких проблем с их общинной и религиозной жизнью, такого "раввина в изгнании" из своих рядов выдвинули, неважно, по правде ли или по легенде. А вот у мусульман, которые уже много лет подвергаются системным репрессиям, явно исходящим от этой власти, такого муфтия в изгнании так и не появилось.