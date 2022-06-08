Румынский суд отказал Амине Герихановой в предоставлении убежища

Суд в Румынии отказал в предоставлении убежища чеченке Амине Герихановой - ее жалоба на решение миграционной службы страны была отклонена. Гериханова намерена воспользоваться правом на апелляцию и оспорить решение суда города Сучава. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на чеченскую правозащитную организацию "Вайфонд".

Жалоба Амины Герихановой на решение ее экстрадировать также находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, говорят в "Вайфонде"

Перед заседанием суда в румынской прессе появилась заметка о том, что Гериханову якобы уже экстрадировали 5 июня, невзирая на ее заверения, что власти Чечни не оставят ее в живых за те свидетельства, что она уже дала в суде.

Напомним, 36-летняя уроженка Чечни Амина Гериханова была задержана вместе с маленьким сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом - позже его смог забрать родственник.

4 мая высший румынский кассационный суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции Амины Герихановой.