Израиль хочет «полного контроля» над Палестиной: доклад ООН

Независимая комиссия по расследованию, созданная Советом ООН по правам человека после нападения Израиля на осажденный сектор Газа в 2021 году, заявила, что Израиль должен сделать больше, чем просто положить конец оккупации земель, которые палестинцы хотят для будущего государства.

«Одного прекращения оккупации будет недостаточно», — говорится в опубликованном во вторник отчете, в котором содержится призыв к принятию дополнительных мер для обеспечения равного осуществления прав человека для палестинцев.

В докладе приводятся доказательства того, что Израиль «не намерен прекращать оккупацию».

Израиль добивается «полного контроля» над оккупированной палестинской территорией, включая Восточный Иерусалим, который был захвачен Израилем в ходе войны 1967 года, а затем аннексирован, что никогда не признавалось международным сообществом.

Комиссия заявила, что израильское правительство «действовало, чтобы изменить демографию, поддерживая репрессивную среду для палестинцев и благоприятную среду для израильских поселенцев».

Ссылаясь на израильский закон, запрещающий натурализацию палестинцев, состоящих в браке с израильскими гражданами, в докладе Израиль обвиняется в предоставлении «различного гражданского статуса, прав и правовой защиты» палестинским гражданам Израиля.

В настоящее время более 700 000 израильских поселенцев живут в поселениях и аванпостах на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где проживает более трех миллионов палестинцев. Израильские поселения представляют собой укрепленные жилые комплексы только для евреев, и считаются незаконными в соответствии с международным правом.

Ведущие правозащитные группы, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, приравняли политику Израиля в отношении палестинцев к апартеиду.

Расследование и отчет ООН были вызваны 11-дневным израильским военным наступлением в мае 2021 года, в ходе которого было убито более 260 палестинцев в Газе и 13 человек погибли в Израиле.

В мае 2021 года ХАМАС выпустил ракеты по Израилю после того, как израильские силы расправились с палестинскими верующими в комплексе мечети Аль-Акса, где десятки человек были ранены и задержаны. Ранее также было решение израильского суда о насильственном изгнании палестинских семей из Шейх-Джарраха, района в Восточном Иерусалиме.

Мандат комиссии включал расследование предполагаемых нарушений прав человека до и после нападения Израиля на Газу, а также был направлен на расследование «коренных причин» конфликта.

ХАМАС приветствовал отчет и призвал к судебному преследованию израильских лидеров за преступления против палестинского народа.

Палестинская администрация также высоко оценила отчет и призвала к ответственности «таким образом, чтобы положить конец безнаказанности Израиля».

Министерство иностранных дел Израиля назвало отчет «пустой тратой денег и усилий», равносильным охоте на ведьм.

Израиль бойкотировал расследование, обвинив его в предвзятости, и запретил его следователям въезд на территорию Израиля и Палестины, что вынудило их собирать показания из Женевы и Иордании.

На следующей неделе доклад будет обсуждаться на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве. Соединенные Штаты вышли из Совета в 2018 году из-за того, что они назвали «хронической предвзятостью» в отношении Израиля, и полностью присоединились к нему только в этом году.

Комиссия, возглавляемая бывшим главой ООН по правам человека Нави Пиллэй, является первой комиссией, получившей «постоянный» мандат от органа ООН по правам человека.

Сторонники говорят, что комиссия необходима для того, чтобы следить за постоянной несправедливостью, с которой сталкиваются палестинцы в течение десятилетий израильской оккупации.