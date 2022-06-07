Саид Исмагилов ушел с поста муфтия ДУМУ "Умма"

Многолетний глава Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов сложил с себя полномочия муфтия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Завершил работу в должности муфтия в Духовном управлении мусульман Украины «УММА». На самом деле это произошло еще 24 февраля, когда жизнь всех украинцев разделилась на «до» и «после». В марте была достигнута договоренность, что передаю полномочия муфтия и посвящаю себя защите Украины и спасению наших раненых. Одно время публично не делал никаких заявлений, хотя многим из вас все было понятно.

Планировалось, что весной я покину должность муфтия и посвящу себя научной и общественной деятельности, но кафиры внесли свои коррективы в жизнь каждого украинца. Не скажу, что для меня это было неожиданно, я с декабря тренировался в батальоне терробороны, но на 1% надеялся, что может в Кремле произойдет чудо и последние проблески ума не позволят начинать полномасштабную войну. Поэтому планом Б было стать воином, что и произошло.

13 лет и два месяца в должности муфтия – это немалый срок. Отчитываться о своей деятельности буду на съезде ДУМУ «Умма», когда удастся его провести. Сейчас часть общин и мечетей находятся либо под оккупацией, либо в зоне боевых действий, а российские муфтии и местные коллаборанты уже беззастенчиво наложили на них свои лапы. Мы все вернем, пусть они это помнят.

В Исламе не существует феномена священства, поэтому мусульманин покидая должность, является обычным человеком не обремененным ограничениями по милитарной линии, и без проблем может быть воином.»

А теперь, дорогой читатель «Голоса Ислама», попробуй для интереса представить такое в Российской Федерации. Нет-нет, мы не просим тебя вообразить, как российский чалмоносец избирает стезю воина. Требовать аж такого воображения и фантазии было бы слишком жестоко с нашей стороны.

Простой попробуй представить, чтобы лидер одной из самых значительных «духовок» сам бы планировал уйти в отставку, чтобы посвятить себя научной деятельности, а потом бы взял да и ушел. То есть, речь об обычной сменяемости. Увы, в российской системе ДУМ сменяемость ничуть не более распространённой явление, чем в российской власти, а то и меньше. Во многих случаях делами мусульман занимаются люди, усевшиеся на эти места еще в советские времена.

Так что Украина в очередной раз дает пример России. И если отставка Кравчука, Кучмы, Ющенко и Порошенко стали (недостижимыми) примерами для российского политических лидеров, то отставка воина воина-ученого Саида Исмагилова с поста муфтия ДУМУ «Умма» становится таким же примером для лидеров российской мусульманской общины.