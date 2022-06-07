Турция предлагает разминировать выход из порта Одессы

Власти Турции предложили помощь с разминированием выхода из порта Одессы ради возобновления экспорта украинского зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Турция уже достигла предварительных договоренностей с Россией и надеется получить поддержку ООН. По данным источников агентства, Украина не одобрила этот план, так как разминирование побережья Одессы может оставить порт без защиты в случае нападения со стороны России.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры в Анкаре по поводу этого плана. Пока неизвестно, отправит ли Украина своего представителя.

3 июня президент России Владимир Путин предложил организовать вывоз украинского зерна через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь.

Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Путин также отрицает, что ситуация на продовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась еще до войны.

Напомним, что Россия и Украина входят в пятерку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъем цен на зерно и топливо сказывается на ценах на любую еду. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

Относительно обещания России не нападать на украинские порты, очищенные от мин, украинская сторона напоминает, что точно также Россия заверяла весь мир, что она не собирается нападать на Украину вообще. И даже после 24 февраля тот же Лавров сообщал, что оказывается Россия то и не нападала на Украину.

Поэтому, помощь Турции здесь действительно может оказаться решающей во всех смыслах. Интерес Турции очевиден. Турецкая газета Yeni Safak пишет, Украина и Турция договорились о том, что Украина будет продавать зерно Турции со скидкой в 25%. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что на этой неделе состоятся две важные встречи по поставкам украинского зерна. Кроме того, не сумев наладить мир между Россией и Украиной, Эрдоган все же имеет все возможности, чтобы стать спасителем мира от голода, если сумеет наладить поставки украинского зерна.