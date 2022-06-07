Израильский парламент не смог принять закон о еврейских поселениях на Западном берегу

Израильскому правительству не удалось принять законопроект, который продлил бы и закрепил бы правовой статус незаконных израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу, что знаменует значительную неудачу для хрупкой коалиции, которая может ускорить ее распад.
Неспособность принять законопроект в понедельник высветила отдельные правовые системы на оккупированном Западном берегу, где почти 500 000 израильских поселенцев пользуются преимуществами израильского гражданства и закона, в то время как около 3 миллионов палестинцев уже 60 лет живут под военным правлением.
Три ведущие правозащитные группы заявили, что ситуация на оккупированной территории для палестинцев равносильна апартеиду.
Коалиция премьер-министра Нафтали Беннета остается у власти, но голосование подчеркнуло слабость и разногласия в хрупком союзе и подняло вопрос о том, как долго еще правительство сможет держаться.
Голосование в понедельник, проигранное с перевесом 58-52, вышло далеко за рамки юридических дебатов.
Оно послужило ключевым тестом перспектив правительства на выживание, создав парадоксальную ситуацию, когда некоторые из крупнейших противников незаконных поселений в правительстве проголосовали за законопроект, в то время как бескомпромиссные партии, поддерживающие поселения, проголосовали против законопроекта, просто чтобы ослабить правительство.
Напомним, что правительство Беннета сформировалось в прошлом году после двух лет политического хаоса, когда на четырех выборах не было явного победителя.
Коалиция, состоящая из восьми идеологически различных партий, включающих как сторонников, так и противников поселений, обязалась избегать спорных вопросов, которые могут угрожать ее выживанию.
Голосование в понедельник показало, насколько сложной была эта миссия.
Голосование не привело к немедленной отставке правительства, и коалиция все еще может представить измененную версию законодательства. Но неудача показала, что дни правительства могут быть сочтены.