Израильский парламент не смог принять закон о еврейских поселениях на Западном берегу

Израильскому правительству не удалось принять законопроект, который продлил бы и закрепил бы правовой статус незаконных израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу, что знаменует значительную неудачу для хрупкой коалиции, которая может ускорить ее распад.

Неспособность принять законопроект в понедельник высветила отдельные правовые системы на оккупированном Западном берегу, где почти 500 000 израильских поселенцев пользуются преимуществами израильского гражданства и закона, в то время как около 3 миллионов палестинцев уже 60 лет живут под военным правлением.

Три ведущие правозащитные группы заявили, что ситуация на оккупированной территории для палестинцев равносильна апартеиду.

Коалиция премьер-министра Нафтали Беннета остается у власти, но голосование подчеркнуло слабость и разногласия в хрупком союзе и подняло вопрос о том, как долго еще правительство сможет держаться.

Голосование в понедельник, проигранное с перевесом 58-52, вышло далеко за рамки юридических дебатов.