Мученики и мы

Весть о смерти в колонии Артура Русяева разорвала сердца многих мусульман даже в это время, полное смертей и страданий.

Человеческая психика устроена так, что люди начинают привыкать к ежедневным смертям сотен мужчин-героев, сражающихся за свою страну. К новостям о мирных жертвах ракетных ударов или информации о том, что каратели опять кого-то расстреляли или запытали. "Все-таки идет война, - говорят себе люди, - поэтому если убиваться из-за всех, потоком идущих новостей о смертях и страданиях, не останется никаких нервов, что будет на руку только врагу".

И вот на этом фоне многие ожесточившиеся сердца учащенно забились, а многое видевшие глаза покрылись слезами, когда пришла новость об этой смерти. Почему же так?

Потому что цинично и намеренно убили не просто праведника, а наивного как ребенка человека, который ради Аллаха снова и снова делал то, что не имело шансов в этой сатанистской системе.

Русский житель населенного русскими региона, взрослый семьянин и состоявшийся бизнесмен, приняв Ислам, он изначально противопоставил себя "обществу" в путинской России и алихановском Калининграде.

Но и этого ему оказалось мало - он решил строить мечеть, наивно полагая, что на принадлежащей ему земле он может строить, что захочет и использовать это как захочет, в том числе приглашая людей молиться в построенном им Доме Аллаха. Так бы было в нормальной стране, где защищены частная собственность и свобода вероисповедания, о Артур, но не в вонючем неосовке, в котором права человека и гражданина перечислены в конституции только для издевательства над ними!

Он не успокоился, когда построенную им мечеть власти снесли первый раз, когда эта новость потрясла беспомощную и униженную российскую умму. Он решил продолжить борьбу за строительство мечети при помощи адвоката Дагира Хасавова, которого посадили по внезапно возбужденному против него уголовному делу.

А следом пошел и он, Артур Русяев, осужденный за хранение наркотиков. Как водится в путинской России, где что ни мусульманский деятель, то или "экстремист" и "террорист", или "наркоман" - даже если это верующий человек, ведущий здоровый образ жизни, а то и вовсе спортсмен. У мафиозного государства, гоняющего тоны кокаина по всему миру, особый пунктик на "наркоманов", ради борьбы с которыми оно вторгается в соседние страны, разрушая их, или находит их среди своих граждан, ведущих трезвый образ жизни.

Посадив его по явно липовому обвинению, его могли бы выпустить после истечения срока. Но его решили убить, потому что только подонок, только конченный подонок может отрицать, что это убийство и внушать людям какие-то сомнения по этому поводу.

Русяев убит, и неважно как именно - ядом ли, который могли подсыпать в его пищу или просто систематическими издевательствами и бросанием его в карцер и ШИЗО. Кто, будучи в здравом уме, скажет, что это случайность? Случайность, после того, как был посажен его адвокат? Случайность, после того, что мы знаем об индустрии политических преследований и убийств в России? Случайность, учитывая явно принципиальный, ритуальный характер борьбы системы с ним, как и с сотнями других мусульманских подвижников со стороны попов, чекистов и ментов при содействии коллаборационистов из "мусульманского духовенства"?

Тем более, что мы знаем, что от него добивались того, чтобы он переписал построенное им под мечеть здание под ментовских чалмоносцев. Как знаем и то, что он и в колонии не оставлял ни дау'ат, ни борьбы за права мусульман, добиваясь, чтобы у них были такие же права, как и у православных. И кто после всего этого может сказать, что его смерть случайна?

В свое время на многих произвел впечатление фильм российского режиссера Звягинцева "Левиафан" о том, как система, свинцовая мерзость на местном уровне катком переезжает по маленькому человеку, неспособному ей противостоять. История Русяева в разы больше заслуживает такой экранизации, ведь при схожем сюжете мотивом его борьбы была не собственность, а вера, которой он посвятил и отдал свою жизнь.

Верующие люди знают, что он и подобные ему мученики получат наилучший и наивысший удел у Того, Кто не нарушает обещаний и не обманывает ожиданий вверивших себя Ему. Поэтому мы можем только порадоваться за нашего брата, но мы плачем из-за себя и из-за тех, кого лишили этого чистого и наивного человека таким циничным и наглым образом.

Однако эти слезы не должны радовать тех, кто торжествует от этой новости. И не потому, что наказание их ждет в следующей жизни - ведь в нее они не верят. А потому, что еще до того, как их постигнет оно, нашей обязанностью будет найти и наказать всех причастных к этому и подобному убийствам, арестам и пыткам наших единоверцев.

Все чиновники, менты, судьи, эксперты, прокуроры, журналисты, участвовавшие в расправах над каждым нашим имамом, каждым проповедником, каждым журналистом и каждым правозащитником, всех их будет необходимо установить, вычислить и наказать без срока давности и без пощады - разве что кроме тех, кто успеет сам придти с повинной и оказать содействие в восстановлении справедливости.

Артур Русяев и такие добродушные люди как он, скорее всего, не думали бы об этом. Но нам надо научиться быть жестокими к врагам, потому что другого языка эти мрази не понимают.

Покойся с миром, Артур, да упокоит тебя Аллах в лучшем из миров. И просим у Аллаха нашими руками наказать тех, кто виновен в твоей смерти.

Желающие помочь вдове и семье Русяева в России могут перечислить деньги на ее карту: 5336 6903 3347 7190 (Ирина Русяева).