В Астраханской области нашли мавзолей ордынских времен

В Астраханской области, Наримановский район, на территории особой экономической зоны "Лотос" было обнаружено древнее захоронение, сообщил директор ОЭЗ Сергей Милушкин. Участок, на котором находится средневековый мавзолей, был выделен для возведения комплекса по сжижению природного газа. Мавзолей уже условно называют "Волжским" по ближайшему селу Волжское, сообщает Idel.Реалии.
По предварительным данным, постройка была возведена во второй половине XIV века. В этот период территория современной Астраханской области была одним из центром Золотой Орды. Как сообщает пресс-служба ОЭЗ "Лотос", историческое захоронение представлено восьмигранным мавзолеем башенного типа из кирпича-сухаря и плинфы на известковом растворе. Когда-то постройку венчал купол из красного кирпича, но он был утерян.
Археологи назвали обнаруженный объект ярким образцом средневековой исламской архитектуры. Кто построил мавзолей и кто в нем захоронен, пока неизвестно. 5 июня исследователи планировали вскрыть гробницу-крипту, расположенную внутри постройки. Возможно, это прольет свет на ее историю. Изменит ли это открытие планы по постройке газоперерабатывающего комплекса, не сообщается.
Особая экономическая зона "Лотос" была создана в 2014 году в целях формирования судостроительного кластера и развития высокотехнологичных производств. На сегодняшний день в ней зарегистрированы 16 компаний-резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 30 миллиардов рублей. Будем надеяться, что наследие российских мусульман, восходящее ко временам Золотой Орды, не будет погребено окончательно под газовыми долларами.