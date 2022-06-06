В Астраханской области нашли мавзолей ордынских времен

По предварительным данным, постройка была возведена во второй половине XIV века. В этот период территория современной Астраханской области была одним из центром Золотой Орды. Как сообщает пресс-служба ОЭЗ "Лотос", историческое захоронение представлено восьмигранным мавзолеем башенного типа из кирпича-сухаря и плинфы на известковом растворе. Когда-то постройку венчал купол из красного кирпича, но он был утерян.

Археологи назвали обнаруженный объект ярким образцом средневековой исламской архитектуры. Кто построил мавзолей и кто в нем захоронен, пока неизвестно. 5 июня исследователи планировали вскрыть гробницу-крипту, расположенную внутри постройки. Возможно, это прольет свет на ее историю. Изменит ли это открытие планы по постройке газоперерабатывающего комплекса, не сообщается.

Особая экономическая зона "Лотос" была создана в 2014 году в целях формирования судостроительного кластера и развития высокотехнологичных производств. На сегодняшний день в ней зарегистрированы 16 компаний-резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 30 миллиардов рублей. Будем надеяться, что наследие российских мусульман, восходящее ко временам Золотой Орды, не будет погребено окончательно под газовыми долларами.